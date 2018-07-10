АО "ОЭК" приняло участие во Всероссийской конференции "Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей"

3 июля 2018 года в Москве в Swissôtel Красные Холмы прошла IV Всероссийская конференция "Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей". Мероприятие организовано редакцией журнала "ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение" при поддержке ПАО "Россети". Генеральным партнером мероприятия выступило АО "Объединенная энергетическая компания" (АО "ОЭК").

В работе конференции приняли участие более 160 человек, среди которых представители Министерства энергетики РФ, руководители и технические специалисты электросетевых компаний, территориальных сетевых организаций, научных и проектных институтов, высших учебных заведений, заводов-изготовителей электротехнической продукции, а также представители иностранных компаний, имеющих опыт эксплуатации распределительных электрических сетей.

В первой части заседания участники обсуждали цифровое будущее распределительных электрических сетей.

Генеральный директор АО "ОЭК", к.т.н. Андрей Майоров рассказал о технических решениях по развитию структуры и повышению надежности эксплуатации электрических сетей 20 кВ в мегаполисах. Развитие электрической сети 20 кВ в крупных городах вызвано увеличением концентрированной мощности инженерных сооружений до 15–30 МВт в рамках одного объекта. Возможности сетей 6–10 кВ для обеспечения таких мощностей исчерпаны. Технически и экономически обоснованным для энергоснабжения таких объектов является применение сети 20 кВ, оборудование которой может выполняться в габаритах сети 10 кВ, а эксплуатация не сопровождается дополнительными повышенными требованиями. Развитие сети 20 кВ должно идти по пути обеспечения оптимальной надежности и эффективности на основе полной наблюдаемости, телемеханизации и телеуправления коммутационной аппаратурой. Необходимо повышать управляемость сети, внедрять цифровые защиты. При этом потребитель не должен замечать процессов, происходящих в сети при ее модернизации.

Вторая часть конференции была посвящена вопросам развития сетей напряжением 20 кВ.

Руководитель Департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО "ОЭК", д.т.н. Михаил Львов сформулировал задачи развития и совершенствования нормативно-технической документации для проектирования и эксплуатации электрических сетей напряжением 20 кВ с резистивным заземлением нейтрали.

Главный специалист Департамента технической политики и стандартизации производственных процессов АО "ОЭК" Алексей Долгов рассказал о современных технологиях построения цифровых систем защит электрической сети 20 кВ с резистивным заземлением нейтрали. В частности, внедрение дифференциальных защит сократит время отключения повреждения в сети и повысит допустимое количество селективных зон, а применение тиристорных АВР ускорит время возобновления электроснабжения.

В ходе оживленных дискуссий участники обменялись мнениями о наиболее актуальных проблемах проектирования и эксплуатации распределительных электрических сетей, выразили надежду на позитивные изменения и совершенствование российского законодательства в этой области, а также отметили высокий организационный уровень конференции.

АО "ОЭК" является надежным партнером в оказании услуг по снабжению электроэнергией и технологическому присоединению объектов на территории Москвы и присоединенных к городу территориях. Приоритетом в работе компании являются объекты социальной инфраструктуры, такие как школы, больницы, детские сады, а также объекты жилого фонда столицы.

Реализуемая компанией программа по построению питающей сети 20 кВ позволит сделать Москву одним из наиболее технологически продвинутых мегаполисов в мире и вывести город на новый уровень энергообеспечения, соответствующий самым последним мировым стандартам.

