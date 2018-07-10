Более 4,6 тысяч абонентов вернули АО "Чеченэнерго" 74 миллиона рублей за израсходованную электроэнергию после получения уведомлений

Специалисты энергосбытовой службы АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") в июне этого года отозвали заявки на 4 663 абонентов, которые до отключения от электроснабжения внесли оплату образовавшейся дебиторской задолженности. Неплательщики осознали всю серьезность своей безответственности только по получении уведомлений об ограничении режима энергопотребления. Общая сумма задолженности энергоснабжающей компании данных абонентов превышала 74 млн руб.

Всего же в "Энергосбыт" АО "Чеченэнерго" на ограничение (отключение) электроснабжения хроническим должникам в июне т.г. поступило 9 730 заявок на сумму свыше 142 млн руб. В силу неисполнения платежного обязательства без электричества остались порядка 300 абонентов с общим долгом около 5 млн руб.

Тройку лидеров реестра по введению режима ограничения (отключения) электроснабжения потребителям-неплательщикам в июне возглавил г. Грозный – 2 516 заявок, далее следует Грозненский район (653 заявки) и Урус-Мартановский район (639 заявок). Из общего числа поданы заявки на 9 214 физических лиц и 516 юридических.

Специалисты АО "Чеченэнерго" напоминают: оказаться обесточенными могут абоненты, не оплатившие два или более расчетных периода. Информация о предстоящих ограничениях публикуется на официальном сайте АО "Чеченэнерго" в сети "Интернет": http://www.chechenergo.ru/ раздел "Реестр потребителей должников на ограничение" и считается надлежащим уведомлением потребителя-должника.

Отключая от сети хронических неплательщиков, энергетики руководствуются Постановлением Правительства РФ № 442. В КоАП РФ также установлена административная ответственность за нарушение исполнения обязательств по оплате энергоресурсов. Штрафы для юридических лиц составляют 100 – 300 тыс. руб. Должностные лица заплатят штраф 40 – 100 тыс. руб. или могут быть дисквалифицированы на срок от двух до трех лет.