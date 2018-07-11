Курс на технику

Раздел портала RusCable.Ru "Статьи" пополняется новым материалом. Исключительно технические статьи, обзоры и исследования по тематикам кабельного направления будут полезны для специалистов в области разработки кабеля и провода, исследователей научных заведений, учащихся электротехнических специальностей, сотрудников лабораторий и исследовательских центров. Окончание работ по блоку работы с электронной библиотекой "КиберЛенинка" запланировано на август.

Сегодня в России зарегистрировано около 10 тыс. электронных СМИ, но портал "РусКабель" качественно отличается от многих из них. Принципиально важной характеристикой нашей работы в цифровой пространстве является доступность необходимого контента в любом удобном для читателя месте и в любое время – так называемый "принцип трех A": Anything, Anywherе, Anytime.

Мы постоянно работаем над ростом качественного, полезного контента, а также его доступности. В эпоху информационного изобилия работа по развитию раздела портала "Статьи" может казаться излишней и пустой. Но мы хотим убедить нашего пользователя в обратном.

Пополнение раздела "Статьи" новым материалом проводится с целью решения проблемы ограниченного доступа к серьезному массиву научных публикаций учёных. Также мы стремимся к повышению цитируемости российской науки, популяризации научной деятельности, проводимой во благо кабельной промышленности.

Мы уже отбирали 10 актуальных статьй из российской научной электронной библиотеки – "КиберЛенинка" и разместили их в подразделах "Зеленая энергетика", "Испытания", "Новые разработки", "Кабели связи". В ближайший месяц предстоит опубликовать ещё как минимум 50 статей.

Редакция портала RusCable.Ru надеется, что данная информация станет полезной для широкой аудитории нашего интернет-издания. Приглашаем оставлять комментарии по поводу актуальности и ценности новых статей.

Мы открыты к сотрудничеству и готовы оказать информационную поддержку в публикации научных работ, аналитических материалов, исследовательских статей. Пишите на mail@ruscable.ru.