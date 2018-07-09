Россия и Иран обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества на полях "ИННОПРОМ-2018"

В рамках Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ" Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов провел встречу с заместителем Министра промышленности, шахт и торговли Исламской Республики Иран Барат Габадияном.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в гражданских отраслях промышленности, наметили планы по совместной работе в рамках профильной Российско-Иранской Рабочей группы, очередное заседание которой должно состояться до конца 2018 г. в Иране.

В частности, Георгий Каламанов отметил: "В настоящее время успешно реализуются проекты по экспорту в Иран железнодорожной техники. Так, российские компании уже отгрузили иранской стороне грузовые вагоны и вагонокомплекты на сумму свыше 75 млн долл. США. Кроме того, имеются хорошие перспективы для выхода на совместные проекты в сферах автомобилестроения и гражданской авиации".

В переговорах с российской стороны также приняли участие представители Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ПАО "НПК "ОВК", ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России" и АО "Российский экспортный центр".