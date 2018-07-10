С 20 июля по 20 августа т.г. пройдут учения группы компаний ПАО "Россети" на территории Республики Дагестан

МРСК Северного Кавказа информирует о том, что с 20 июля по 20 августа 2018 года на территории Дагестана пройдут масштабные мероприятия группы компаний ПАО "Россети". Проведение учений энергетиков в целях улучшения ситуации в электросетевом комплексе Республики Дагестан инициировано генеральным директором ПАО "Россети" Павлом Ливинским после ознакомления с докладом генерального директора МРСК Северного Кавказа Юрия Зайцева о проблемах, сложившихся на протяжении последних лет на территории присутствия компании, в частности – в Республике Дагестан. В их числе - крайне тяжелое техническое состояние распределительных сетей и оборудования электросетевого комплекса РД, высокий (до 37% в отдельных районах) уровень сверхнормативных потерь электроэнергии, низкая платежная дисциплина, экономически не выверенный тариф, действующий на территории республики (самый низкий в СКФО и один из самых низких по стране). Сложившаяся ситуация имеет накопительный эффект и составляет угрозу надежности и безаварийности электросетевого комплекса Дагестана.

Учения нацелены на совершенствование взаимодействия, практических навыков, отработку слаженности действий персонала ДЗО ПАО "Россети" в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан при работе и обслуживании электросетевого оборудования.

В период подготовки к проведению учений выстроено конструктивное взаимодействие с органами власти Республики Дагестан, которые оказывают реальную поддержку энергетикам. Создана рабочая группа по оказанию содействия в проведении Учений ПАО "Россети", в которую входят как руководство МРСК Северного Кавказа, так и представители тех структур, содействие которых требуется во время предстоящего мероприятия: главы муниципальных образований, руководители заинтересованных министерств, силовых ведомств и др. От МРСК Северного Кавказа рабочую группу возглавил генеральный директор компании Юрий Зайцев, от республиканской власти – заместитель председателя правительства РД Рамазан Джафаров.

Об Учениях

Основной этап Учений пройдет в период с 20 июля по 20 августа 2018 г. на территории обслуживания двух городских электрических сетей (Махачкалинских и Буйнакских ГЭС) и четырех районных электрических сетей (Центральных, Буйнакских, Сергокалинских и Карабудахкентских РЭС) Дагестана, то есть наиболее проблемных, и будет включать мероприятия по реконструкции распределительных сетей 0,4 кВ и замене приборов учета.

В мероприятиях будут задействованы более двух тысяч специалистов и более 630 единиц автотехники из 15 дочерних межрегиональных и региональных распределительных сетевых компаний (МРСК и РСК) компании "Россети", в том числе подразделения МРСК Северного Кавказа. Для прикомандированных на учения специалистов ДЗО ПАО "Россети" предусмотрены комфортные места проживания и размещения спецтехники, горячее питание. В свободное от работы время планируется культурная и спортивная программы.

По договоренности с правоохранительными органами будет обеспечено оперативное реагирование на любые внештатные ситуации, круглосуточная охрана мест размещения с привлечением собственных и сторонних охранных структур.

За рамками учений по согласованию с руководством республики планируется проведение технического аудита состояния всего электросетевого комплекса Дагестана на территории обслуживания всех 38 РЭС с целью определения инвестиционной потребности в его модернизации.

Объем запланированных работ

Объемы запланированных в обозначенный период работ определены по итогам техаудита, проведенного в феврале 2018 года специалистами ДЗО ПАО "Россети" (в их числе представители МРСК Северного Кавказа, "Дагестанской сетевой компании").

Реконструкция распределительных сетей 0,4 кВ будет выполняться путем замены неизолированного провода ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный (СИП). Также планируется заменить до 8000 дефектных опор ВЛ-0,4 кВ и 607 км "голого" неизолированного провода на (СИП). В период проведения учений будет установлено около 18 тысяч пунктов учета электроэнергии, 1490 устройств сбора и передачи данных, отремонтировано более 240 ТП.

Для фиксации объема потребления в бесхозяйных сетях при наличии отпайки 0,4 кВ, собственник которой не определен, будут установлены приборы учета с удаленным сбором данных на вводе такой отпайки (в ТП или на опоре). В г. Махачкале будут также устанавливаться приборы коммерческого учета с удаленным сбором данных на выводах 0,4 кВ силовых трансформаторов арендованных и абонентских ТП.

"Россети" предупреждают потребителей

В период проведения учений энергетиков группы компаний "Россети" с 20 июля по 20 августа 2018 года на территории Махачкалы и Буйнакска, Центрального, Буйнакского, Карабудахкентского и Сергокалинского районов возможны непродолжительные отключения электроэнергии, вызванные мерами по обеспечению безопасного проведения работ – как для населения, так и для энергетиков. В этих случаях будет действовать система заблаговременного информирования населения. Руководство энергокомпании приносит свои извинения за возможные неудобства и призывает население республики с пониманием отнестись к предстоящим мероприятиям.

Несмотря на то, что учения не решат всех проблем электросетевого комплекса Дагестана, важными итогами заявленных мероприятий должны стать снижение аварийности и повышение качества электроснабжения потребителей республики в обозначенных районах. Мероприятия станут первым важным этапом в создании современной системы учета электроэнергии на территории республики, что будет способствовать снижению сверхнормативных потерь в сетях, повышению платежной дисциплины.

Таким образом, в предстоящих учениях заинтересованы как энергетики, которые обеспечивают надежность и безаварийность функционирования электросетевого комплекса на территории Дагестана, так и сами потребители электроэнергии. Поэтому "Россети" призывают жителей Дагестана доброжелательно отнестись к специалистам "Россетей" и содействовать им в их работе по улучшению электроснабжения потребителей республики.

По всем вопросам потребители электроэнергии Республики Дагестан могут обращаться по телефону "горячей линии" МРСК Северного Кавказа 8-800-775-9112, работающей в круглосуточном режиме.