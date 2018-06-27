Смоленскэнерго напоминает автомобилистам о соблюдении правил безопасности вблизи энергообъектов

Только за 5 месяцев 2018 года водителями автотранспортных средств в результате дорожно-транспортных происшествий было повреждено 11 опор линий электропередачи в зоне ответственности филиала ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго". Инциденты произошли в Новодугинском , Демидовском, Темкинском, Рославльском, Духовщинском, Монастырщинском, Ярцевском, Глинковском и Вяземском районах Смоленской области. Общая сумма причиненного энергетикам ущерба составила 221,84 тысяча рублей.

Так, например, в январе в результате ДТП жительница Темкинского района по неосторожности совершила наезд и повредила опору воздушной линии 10 кВ подстанции 35/10 кВ "Темкино". В результате филиалу был нанесен ущерб в размере 20,23 тыс. руб. Для проведения восстановительных работ на место оперативно выехала бригада Темкинского района электросетей (РЭС). Специалисты выполнили замену поврежденной опоры и в короткие сроки запитали всех потребителей. Инспектором ГИБДД в отношении виновника происшествий был составлен протокол об административном правонарушении, а начальником РЭС направлена претензия по возмещению ущерба.

Стоит отметить, что в подобных ситуациях электросетевая компания вынуждена изыскивать дополнительные средства для проведения внеплановых ремонтных работ. Кроме того, в результате ДТП, связанных с повреждением энергооборудования неудобства могут испытывать и потребители, которые на время аварийно-восстановительных работ остаются без электроэнергии. Таким образом, водитель, повредивший опору ЛЭП, несет ответственность в рамках законодательства РФ за нарушение правил дорожного движения, за поврежденное энергооборудование, а также может быть привлечен к материальной ответственности перед потребителями, у которых из-за сбоя электроснабжения вышла из строя бытовая электротехника.

При дорожно-транспортных происшествиях не всегда повреждаются опоры, иногда спецтехника нарушает целостность проводов. Таких случаев в 2018 году зафиксировано 5, при этом ущерб составил 122,5 тыс. руб. Например, в феврале 2018 года в результате ДТП автотранспортным средством под управлением жителя Духовщинского района была повреждена опора с обрывом проводов. В результате филиалу был нанесен ущерб в размере 33,14 тыс. руб. Духовщинским РЭС проводятся претензионно-исковые мероприятия.

Энергетики смоленского филиала ПАО "МРСК Центра" в очередной раз напоминают автомобилистам о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также требований безопасности при передвижении вблизи энергообъектов и недопустимости нарушения охранных зон линий электропередачи. Подобные инциденты опасны еще и тем, что оборванные провода воздушных линий электропередачи создают угрозу для жизни и здоровья людей. Человек, попавший в так называемую зону "шагового" напряжения в радиусе менее 8-10 метров, может быть поражен электрическим током, даже не прикасаясь к проводам. Также стоит помнить, что в охранных зонах ЛЭП без согласования с электросетевой компанией запрещены любые виды работ: погрузо-разгрузочные, сельскохозяйственные работы, валка и обрезка деревьев, строительство и реконструкция зданий и сооружений, в том числе земляные работы в местах прохождения кабельных линий.