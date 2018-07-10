Энергообъекты "Т Плюс" проходят экспертизу промышленной безопасности

Саратовский филиал "Т Плюс" реализует комплекс мероприятий, направленных на подготовку к новому отопительному сезону 2018/2019 гг. Одним из важнейших и строго необходимых направлений является проведение экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений энергообъектов компании - тепловых сетей, ТЭЦ и ГРЭС.

Экспертиза промышленной безопасности – это оценка соответствия объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности, результатом которой является заключение экспертизы промышленной безопасности. Заключения служат основанием для продления срока службы технических устройств, признания зданий и сооружений на опасном производственном объекте безопасными и соответствующими требованиям промышленной безопасности.

До начала отопительного сезона 2018-2019 гг. будут проведены экспертизы газоиспользующего оборудования, оборудования, работающего под давлением, объектов химического надзора, трубопроводов тепловых сетей и др. Всего в филиале "Саратовский" будет проведено 394 экспертизы промышленной безопасности.

В соответствии с Правилами проведения экспертизы промышленной безопасности, экспертиза проводится независимыми экспертами, аттестованными в установленном порядке и имеющими квалификационные удостоверения эксперта с обязательным указанием области аттестации и категории. На объектах филиала работают экспертные организации из Магнитогорска (ООО "Метам"), Саратова (ООО предприятие "СТН НИЦ ЭТПО"), Челябинска (ООО "Экспертиза промышленной безопасности") и других городов. Положительные заключения экспертиз оборудования, зданий и сооружений - это подтверждение готовности объектов генерации и теплосетевой инфраструктуры филиала к отопительному сезону и несению максимальных нагрузок в период устойчивых минусовых температур.