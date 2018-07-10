Россия нарастила экспорт алюминия и меди

По итогам января-мая 2018 г. экспорт алюминия составил 1,337 млн. т – на 22,8% больше, чем было отгружено за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении экспорт вырос на 44,1% до $2,482 млрд, сообщается в отчете Федеральной таможенной службы России.

Экспорт из РФ рафинированной меди и медных необработанных сплавов за 5 первых месяцев года составил 288,2 тыс. т, что на 25,9% выше уровня января-мая прошлого года. В денежном эквиваленте отгрузка меди выросла на 52,5%, до $1,965 млрд. Экспорт никеля в отчётном периоде сократился на 2,1%, до 57,7 тыс. т, а в денежном выражении составил $786,8 млн., увеличившись на 40,4% относительно показателя годом ранее.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"