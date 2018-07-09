Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива

Заместитель Директора Департамента переработки нефти и газа Минэнерго России Максим Лобанов провел заседание Рабочей группы по вопросам использования природного газа в качестве моторного топлива при Правительственной комиссии по вопросам развития ТЭК. Основными темами повестки стали вопросы о текущем статусе реализации проектов по строительству объектов газозаправочной инфраструктуры, запланированных к вводу в 2018 году, реализация региональных программ по развитию рынка газомоторного топлива в субъектах СКФО и ЮФО, задачи подготовки документа стратегического планирования федерального уровня в области расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте и техникой специального назначения, меры, направленные на обеспечение своевременного проведения технического переосвидетельствования баллонов высокого давления для хранения компримированного природного газа, установленных на транспортные средства, а также перспективы использования газомоторного топлива на сельскохозяйственной технике.

Представитель Минэнерго России отметил, что объем реализации КПГ в 2017 году по РФ составил более 600 млн. куб. м, по СКФО - 72 млн. куб. м и 146 млн. куб. м по ЮФО.

"Объем реализации КПГ в стране с 2013 по 2017 гг. вырос на 48 %, в СКФО на 20 %, а в ЮФО – на 35%. Наибольший объем реализации КПГ в таких субъектах как Краснодарский край (51,2 млн куб. м), Ставропольский край (39,0 млн куб. м), Ростовская область (33,2 млн куб. м) и Волгоградская область (30,0 млн куб. м). В масштабах страны СКФО и ЮФО вносят значимый вклад в увеличение потребления КПГ (более 30%)", - подчеркнул Максим Лобанов.

Заместитель главы Департамента также сообщил, что в соответствии с данными компаний, уровень загрузки АГНКС по России в 2017 году составил 25% (увеличился на 1 % по сравнению с 2013 годом), при этом в СКФО уровень загрузки составил 38 % (+6%), а в ЮФО – 39% (+13%).

"Наибольший уровень обеспеченности объектами газозаправочной инфраструктуры наблюдается в Республике Крым (14), Ставропольском крае (17), Краснодарском крае (16), Ростовской области (11) и Волгоградской области (10). В 2018 году запланирован ввод в эксплуатацию 23 объектов газозаправочной инфраструктуры, из них 7 в СКФО и 16 в ЮФО", - сказал Максим Лобанов.

Заместитель Директора Департамента добавил, что по состоянию на сегодняшний день в субъектах СКФО и ЮФО в рамках программы субсидирования закуплено более 1,6 тыс. ед. автобусов, техники дорожно-коммунальных служб и легковых автомобилей, использующих природный газ в качестве моторного топлива (1153, 443 и 88 соответственно).

"Наибольшее количество техники приобретено в Ростовской (405 ед.), Волгоградской областях (390 ед.) и Краснодарском крае (356 ед.)", - сообщил Максим Лобанов.

Участниками заседания отмечена важность организации системы учета баллонов для хранения КПГ на борту транспортного средства при осуществления их заправки на АГНКС, в том числе в целях обеспечения запрета эксплуатации баллонов с вышедшим сроков переосвидетельствования. Соответствующие рекомендации озвучены в адрес операторов газозаправочной инфраструктуры.

Также участниками заседания озвучен высокий потенциал расширения использования природного газа в качестве моторного топлива на транспорте сельхозтоваропроизводителей. Вместе с тем, по информации Минсельхоза России, основным ограничением массового использования газа в качестве моторного топлива сельхозтоваропроизводителями является отсутствие в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним" (ТР ТС 031/2012) требований общей безопасности к выбросам вредных (загрязняющих) веществ сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и их двигателей, работающих на газомоторном топливе, и методов испытаний, необходимых для проведения процедуры обязательного подтверждения соответствия.