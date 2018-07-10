В июне абоненты выплатили АО "Карачаево-Черкесскэнерго" 104% от суммы начисленной пени

Руководство входящего в ГК "Россети" АО "Карачаево-Черкесскэнерго" постоянно напоминает своим абонентам о том, что несвоевременные платежи и накопление долгов за потребленную электроэнергию влекут за собой дополнительные расходы для потребителей. Тем не менее, далеко не все абоненты энергокомпании проявляют пунктуальность.

Для повышения платежной дисциплины потребителей, в соответствии с действующим законодательством, АО "Карачаево-Черкесскэнерго" начисляет должникам пеню. Если просрочка оплаты услуги энергокомпании составляет три месяца, потребителям-физическим лицам начисляется пеня, составляющая 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России. Начиная с четвертого месяца просрочки платежей наказание ужесточается, и сумма пени возрастает до 1/130 ставки рефинансирования Центробанка, что соответствует 23% годовых.

В июне текущего года абонентам-физическим лицам АО "Карачаево-Черкесскэнерго" было начислено около 192,8 тысяч рублей пени. В кассы энергокомпании в счет погашения пени в минувшем месяце поступило около 200,6 тысяч рублей, что составляет 104% от первоначальной суммы начисления.

Потребителям следует помнить, что пеня – это неустойка, своего рода наказание, которое применяется за просрочку платежа, имеющее своей целью сдерживать рост задолженности абонентов за отпущенный им энергоресурс. Пеня выплачивается должниками помимо погашения самой задолженности и является дополнительной нагрузкой на семейный бюджет, которой можно было бы избежать, если бы платежи за услуги энергоснабжающей организации производились своевременно. Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг населению, принятым Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 года, производить платежи за услуги ресурсоснабжающих организаций потребителю необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным.