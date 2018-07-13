Сотрудники Кубаньэнерго провели уроки электробезопасности для 1800 юных жителей Тихорецка и района

В первой половине летних каникул сотрудники филиала ПАО "Кубаньэнерго" Тихорецкие электрические сети (входит в группу "Россети") провели лекции по электробезопасности в пришкольных лагерях Тихорецкого района. Энергетики посетили 21 лагерь в Тихорецке и районе и провели жизненно важные уроки для 1800 юных жителей.

В доступной форме, с использованием наглядных материалов, презентаций, видеороликов, мультфильмов энергетики рассказали школьникам чем опасен электрический ток, если не соблюдать простые правила электробезопасности, что делать при обнаружении оборванных проводов, объяснили значение предупреждающих и запрещающих табличек и плакатов на энергообъектах.

Школьников предупредили, что смертельно опасно использовать в качестве съемочных площадок для популярных в подростковой среде селфи любые электроустановки, трансформаторные подстанции, электрощитовые, линии электропередачи.

Ребятам рассказали не только правила поведения посторонних лиц, но и как защищены энергетики во время работы, показали специальную одежду и инструменты. Все желающие могли примерить спецодежду электромонтера.

В качестве раздаточной продукции энергетики вручили юным тихоречанам тематические плакаты и флайеры, закладки, магнитики и наклейки иллюстрированные картинками с правилами электробезопасности.

− В преддверии продолжительных школьных каникул совместно с Управлением образования администрации Тихорецкого района мы составили график проведения занятий по профилактике электротравматизма в образовательных учреждениях в летний период. В первой половине лета наши сотрудники посетили все пришкольные лагеря Тихорецка и района, провели порядка 30 тематических лекций, напомнили правила электробезопасности как в быту, так и на улице 1800 подросткам, − рассказала заместитель главного инженера − начальник службы производственной безопасности и производственного контроля Тихорецкого филиала Кубаньэнерго Татьяна Усенко. – Мы желаем всем детям веселых, беззаботных, и главное, безопасных каникул.

Кубаньэнерго приглашает к сотрудничеству руководителей образовательных учреждений. Оставить заявку на проведение урока электробезопасности, а также мастер-класса для педагогов по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему от действия электрического тока можно на сайте Кубаньэнерго − www.kubanenergo.ru.