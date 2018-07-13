В 4 раза за три года в КЧР снизилось число потребителей, обесточенных за долги

По анализам работы филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") по выполнению заявок энергосбытовой организации по введению режима полного или ограниченного энергоснабжения в отношении должников, количество отключенных за долги потребителей Карачаево-Черкесии за последние три года снизилось более чем в четыре раза.

За шесть месяцев этого года обесточен за долги 481 потребитель, тогда как в аналогичном периоде 2015 года эта цифра составляла 2 149.

Таким образом, угроза отключения от энергоснабжения стала одной из самых действенных мер против злостных неплательщиков, поскольку именно после получения уведомления о грозящем отключении от питающей линии должники чаще всего погашают свои долги.

Всего за отчетный период филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" получил от энергосбытовой компании 9 817 заявок на отключение неплательщиков, из них 9 336 заявок, т.е. более 95 %, были отозваны энергосбытовой компанией в связи с оплатой долга.

В числе наиболее добросовестных потребителей жители Адыге-Хабльского, Ногайского и Хабезского районов, которые входят в зону операционной деятельности Адыге-Хабльских и Хабезских РЭС. В течение полугода здесь отключены за долги всего 53 потребителя из 2 067 получивших уведомления о грозящем им отключении.

Филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" напоминает о том, что просрочка платежа за использованную электроэнергию может обернуться двойными, а то и тройным расходами, поскольку чтобы возобновить электроснабжение абонентам, в отношении которых введен режим ограниченного энергопотребления, им придется не только полностью выплатить свой долг, но и оплатить услуги филиала по новому подключению к линии электропередачи. В связи с этим энергетики обращаются ко всем потребителям не доводить ситуацию до применения крайней меры.

Ввод режима ограниченного энергопотребления регламентирован Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии", в соответствии с которым энергосбытовая компания подает в сетевую организацию соответствующее письменное уведомление о необходимости введения ограничения режима потребления.