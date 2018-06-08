Глава службы безопасности Международной федерации футбола (FIFA) Хельмут Шпан оценил уровень обеспечения безопасности чемпионата мира в России. "Я благодарен российским органам государственной власти за прекрасную организацию этого чемпионата и прошедшего Кубка конфедераций. Могу сказать, что все меры, принятые для безопасности этих мероприятий, прекрасно подготовлены", — цитирует Шпана РИА Новости.



Как Россия усилила безопасность к Чемпионату мира по футболу 2018 года? Какие производители и поставщики систем безопасности были привлечены к подготовке? Securika Moscow пообщалась с экспонентами выставки и собрала экспертные мнения.

Страна - хозяйка самого престижного футбольного события восприняла подготовку к Чемпионату мира со всей ответственностью. Турнир 2018 года уже является самым дорогим в 88-летней истории конкурса.

"Бюджет подготовки инфраструктуры Чемпионата Мира – это абсолютно открытая цифра – 678 миллиардов рублей", - рассказал Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018", Алексей Сорокин.

Бюджет охватывает не только строительство новых стадионов и развитие транспортной инфраструктуры. Правительство России приняло существенные меры по повышению безопасности во всех 11 городах, принимавших матчи мундиаля в 2018 году. Президент России Владимир Путин еще в прошлом году подписал указ о дополнительных мерах безопасности.

Управления Росгвардии, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и местной полиции перегруппировали свои силы для обеспечения безопасности регионов-участников ЧМ18. Было нанято и привлечено от 50 000 до 70 000 сотрудников служб безопасности. На вооружении росгвардейцев, обеспечивавших порядок во время ЧМ-2018, были комплекс высотного видеонаблюдения "ОКО", вертолеты Ми-8 и беспилотные летательные аппараты самолетного и вертолетного типов с фото- и видеокамерами.

Значительные изменения произошли в инфраструктуре вокзалов и аэропортов: появились или были модернизированы сети бесплатного Wi-Fi, инсталлированы цифровые информационные панели, появились устройства самообслуживания, введены электронные билеты и посадочные талоны, усовершенствовано досмотровое оборудование (интроскопы, металлодетекторы, газоанализаторы, приборы радиационного контроля).

Увеличен уровень видеонаблюдения

В городе (не только на объектах спортивной инфраструктуры) были установлены системы видеонаблюдения, контроля доступа и т.д. Благодаря ЧМ 2018 стали востребованы и решения по распознаванию лиц, в том числе, с целью выявления фанатов, ранее нарушавших порядок.

12 стадионов были оснащены современной ИКТ-инфраструктурой (беспроводные сети, IP-телефония, IP TV, системы мультимедиа и телетрансляции, цифровая радиосвязь), инженерно-технической инфраструктурой (системы жизнеобеспечения, противопожарные системы, СМИС, СМИК, безбарьерная среда) и интеллектуальными системами безопасности (билетно-пропускные системы, биометрические системы контроля и управления доступом (СКУД), видео аналитика, пешеходные и транспортные контрольно-пропускные пункты, системы оповещения и эвакуации.

Только стадион "Лужники" был оснащен порядка 2,5 тыс. видеокамерами, которые вели видеонаблюдение за трибунами, входами и выходами в здание, внутренними помещениями и парковками.

Было установлено около 900 различных датчиков - радиационные мониторы, детекторы взрывчатых веществ и опасных жидкостей, рентгеновские интроскопы и сканеры днища автомобилей. Новейшие системы безопасности и видеонаблюдения сканировали территорию всего комплекса, выявляли потенциальные угрозы и фиксировали нарушения. По периметру комплекса установили 6 транспортных и 5 пешеходных контрольно-пропускных пунктов с пропускной способностью более 62 тыс. человек, более 1 тыс. автомобилей и свыше 60 автобусов в час.

"Вокруг спорткомплекса создан единый периметр безопасности", - отметил заместитель мэра Москвы по градостроительству и строительству Марат Хуснуллин.

Какие производители и поставщики систем безопасности участвовали в подготовке к Чемпионату Мира?

Для выполнения работ по подготовке к проведению ЧМ-18 была привлечена команда лучших из лучших. В течение нескольких лет в одиннадцати российских городах работали ведущие проектные и инженерные организации, строительные и ИТ-компании.

Одним из участников этой команды стала российская компания ISS, экспонент выставки Securika Moscow, создав с нуля комплексные системы видеонаблюдения для пяти стадионов мундиаля - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Ростове-на-Дону и Калининграде.

Системы видеонаблюдения включили в себя в среднем полторы - две тысячи камер, десятки видеосерверов и рабочих станций операторов под управлением платформы видео менеджмента SecurOS. В том числе, были реализованы интеграционные интерфейсы, обеспечивающие взаимодействие систем видеонаблюдения стадионов с программными продуктами ФСБ, МВД. Решения на базе продуктов SecurOS обеспечили ситуационный мониторинг центров аккредитации, фан-зон, билетных касс, контрольно-пропускных пунктов, объектов полиции и СБ стадионов.

Компания Perco, ведущий российский производитель систем и оборудования безопасности, постоянный экспонент выставки Securika Moscow, оснастил три футбольных стадиона полноростовыми турникетами PERCo. Московский стадион "Спартак", "Казань Арена" и стадион "Фишт" в Сочи приняли 17 матчей мундиаля. Андрей Крутов, директор по маркетингу Компании PERCo, отметил: "Эксплуатация оборудования контроля доступа на столь массовых мероприятиях как ЧМ 2018 стала прекрасной возможностью испытать оборудование в условиях пиковых нагрузок. Обеспечение высокой пропускной способности при сохранении необходимого уровня безопасности, защиты от несанкционированного проникновения - задача, которая позволяет продемонстрировать потенциал оборудования."

Холдинг ОСК групп принял активное участие в проведении работ по обеспечению пожарной безопасности "Международного вещательного центра (IBC) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России". Центр был расположен в выставочном центре Крокус-Экспо, занимая площадь в 40 тыс. кв.м.

Среди международных компаний-поставщиков систем безопасности, принимавших участие в подготовке к ЧМ, австрийская компания Gotschlich. Установка оборудования - турникетов на стадионах и контрольно-пропускных пунктах - была обеспечена контрактами, которые компания заключила благодаря участию в выставке Securika Moscow в 2017 году.

"Участие в выставке Securika Moscow было для нас успешным. Мы получили контракты почти на все стадионы на Чемпионат мира по футболу 2018 года”, - поделился менеджер по маркетингу компании Gotschlich Майкл Вотке. "Мы остались очень довольны участием в выставке с нашим дистрибьютором - компанией АВИКС и в этом году. Мы встретили большое количество профессиональной аудитории, включая представителей правительства из регионов России, переговоры прошли очень результативно для нас".

Компания HID Global, мировой лидер в создании надежных решений по управлению идентификационными данными, была назначена официальным производителем билетов для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и выпустила более 3 миллионов смарт-билетов для 64 матчей ЧМ.

Это лишь малая часть компаний, которые были глубоко вовлечены в усилия России по обеспечению безопасности Чемпионата мира по футболу. Для успешной реализации таких масштабных мероприятий, безусловно, требуются самые лучшие и надежные технологии и оборудование, равно как и достойная репутационная рекламная площадка для демонстрации новейших достижений и разработок, какой и является выставка Securika Moscow.

Securika Moscow - самая крупная в России выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты.

В 2019 году выставка состоится в период с 19 по 22 марта в ЦВК "Экспоцентр". Ежегодно мероприятие посещают более 18 000 специалистов, из которых 62% - ключевые лица, принимающие решения по проектам, со средним бюджетом 1,9 млн. рублей. 79% посетителей планируют закупить продукцию по итогам посещения выставки.*

Если Вы заинтересованы в получении дополнительной информации о Securika Moscow и вариантах Вашего участия, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой:

+7(495) 750-08-28,

security@ite-expo.ru

Подробнее о выставке на сайте www.securika-moscow.ru

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*Статистика приведена по выставке Securika Moscow 2018