В центры обслуживания потребителей "Удмуртэнерго" поступило более 15 тысяч обращений

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго" подведены итоги работы с потребителями за первые полгода 2018 года. За это время в компанию поступило 15 187 обращений потребителей. Большая часть (8 069 обращений) была подана в ходе визитов потребителей в офисы обслуживания сетевой компании, остальные направлены через call-центр МРСК Центра и Приволжья, интернет-приемную, почту.

12 522 обращения поступило от физических лиц. У представителей юридических лиц вопросы к филиалу "Удмуртэнерго" возникали 2 665 раз. В основном, жители республики и представители бизнеса обращались в электросетевую компанию по вопросам технологического присоединения впервые вводимых энергопринимающих устройств и исполнению договора о техприсоединении (8 385 обращений).

Специалисты филиала "Удмуртэнерго", доля которого на рынке техприсоединения в республике составляет 90%, имеет значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре.

Необходимые материалы, разъясняющие последовательность действий при подаче заявки и заключении договора, размещены на информационных стендах в Центрах обслуживания потребителей компании. Свыше 1100 раз граждане обращались в компанию за оказанием дополнительных услуг. Еще более 800 обратившихся потребителей интересовались информацией о коммерческом учете электроэнергии, в том числе установке и замене счетчиков.

Напомним, потребители имеют возможность обратиться в энергокомпанию за оказанием услуг и консультациями любыми удобными для себя способами. На официальном сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" http://www.mrsk-cp.ru работает интернет-приемная. С её помощью потребители могут дистанционно подать заявку на технологическое присоединение к сетям компании электроустановок мощностью до 150 кВт с возможностью отслеживания хода ее выполнения в режиме on-line. Кроме этого, через данный раздел можно задать вопрос специалисту, подать обращение (запрос справочной информации и консультаций) или жалобу, сообщить о безучетном потреблении или фактах хищения электроэнергии, проверить статус рассмотрения обращения, получить информацию о возможности перераспределения мощности, об отключениях электроэнергии, а также получить сведения о проверке, замене и монтаже приборов учета электроэнергии.

Кроме того, консультации и ответы потребители могут получить в Контакт-центре компании по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).

Заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям можно подать и через единый интернет-портал ПАО "Россети" по технологическому присоединению Портал-тп.рф.

Центр обслуживания потребителей в г. Ижевске (ул. Советская, 30) работает с посетителями по графику: понедельник – среда с 08-00 до 17-00 (без перерыва) – по всем вопросам, четверг - пятница - с 8-00 до 17-00 (без перерыва) - выдача готовых документов, интерактивное заочное обслуживание (почта, телефон, интернет). Суббота и воскресенье - выходные дни.