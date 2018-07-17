Итоги Тотализатора RusCable.Ru Чемпионата мира по футболу

Кому интересен футбол? Миллионам людей по всему миру, сотням тысяч граждан России. Это интересная и захватывающая дух игра в мяч, известная с древних времен, в различных вариациях множества культур, но, тем не менее, сохраняющая свой основной смысл, азарт состязания и дух объединения. В наш век, каждые четыре года, практически весь мир собирается на стадионах, у огромных и маленьких экранов телевизоров, чтобы поболеть за ту или иную команду, чтобы поддержать сборную своей страны, чтобы стать частичкой транснационального спортивного праздника – Чемпионата мира по футболу. В 2018 году, который все мы запомним навсегда, впервые в своей истории, Россия стала страной-хозяйкой проведения мундиаля. И за месяц, в который проходила завершающая стадия соревнования, футбол затронул каждого из нас, он стал интересен всем. И не только из-за красивой и неожиданной игры, но и потому что, совсем ненадолго, Россия стала центром мира, ведь столько гостей разом наша страна не принимала еще никогда.

Портал RusCable.Ru и вся кабельная промышленность России не остались в стороне. Каждый из нас болел, ликовал и огорчался, праздновал победы нашей сборной и отвечал своей улыбкой на встречные улыбки радостных туристов. Но особенно накал страстей чувствовался в эти дни на профессиональном Форуме RusCable.Ru, где успешно действовал официальный Тотализатор портала. Специально для ЧМ-2018, мы добавили функционал для проведения автоматического тотализатора в рамках обсуждений событий турнира, с помощью которого зарегистрированные пользователи делали свои ставки на результаты матчей в КАБСах – виртуальной валюте портала. Это решение доказало себя очень полезным и эффективным, ведь Тотализатор привлек повышенное внимание к Форуму на время Чемпионата – пользователями было создано 47 новых тем и оставлено более 1300 сообщений! Активность форумчан возросла многократно, началась масштабная регистрация новых пользователей (116 новичков), вернулись многие «старожилы» Форума. В течение этого месяца, Форум портала стал своеобразным анклавом футбольного праздника – Фан-зоной ЧМ-2018 в кабельной промышленности.

И вот, 15 июля, Чемпионат мира завершился победой сборной Франции. Мундиаль подвел свои итоги и наградил заслуженных победителей, команды и их болельщики уезжают домой, храня в душе теплые и светлые воспоминания о проведенном в России времени. Подведем итоги и мы. Специально для наших форумчан мы подготовили несколько таблиц со статистикой, отражающей многочисленные этапы тотализатора. Всем участвовавшим эта информация будет определенно интересна. Например, вы узнаете общую статистику по всем матчам ЧМ, общим сборами по каждому матчу и в целом по соревнованию; также вы сможете узнать кто чаще всего угадывал победы; кто выиграл больше всего КАБСов, а кто больше всего потерял. Все это и многое другое вы найдете в виде таблиц по ссылке, в обсуждении новости. Приглашаем вас к участию в диалоге и ознакомлению с впечатляющими цифрами.

Мы от всей души благодарим наших уважаемых форумчан, читателей и посетителей за активное участие в жизни портала, без всех вас – этот чемпионат не был бы таким же жарким и позитивным! Спасибо организаторам мундиаля, спортсменам и всем гостям России за настоящий праздник лета без границ. Мы надеемся, что это не последнее событие подобного масштаба, которое примет наша страна. Спасибо всем за красивый футбол!

Но на этом портал RusCable.Ru останавливаться не будет, закончился Чемпионат, а уже совсем скоро начнется Российская Футбольная Премьер-Лига. Мы готовы открыть функционал Тотализатора для всех пользователей, который, при желании, можно использовать и для других соревнований в разных видах спорта. Поэтому, ждем ваших мнений и отзывов в обсуждении, присоединяйтесь, у нас вы не заскучаете.