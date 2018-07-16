Молодые специалисты участвуют в работе проблемных рабочих групп Подкомитета А1 РНК СИГРЭ

В план работы Подкомитета А1 РНК СИГРЭ включена работа "Системы технического обслуживания и ремонта крупных электрических машин (концепция, тенденции, перспективы)". Руководители работы - члены ПК А1 РНК СИГРЭ Ю.Д. Виницкий и О.С. Голоднова. Работа предполагает создание алгоритмических средств, предназначенных для оценки технического состояния вращающихся машин. Одним из элементов такой системы является разработка алгоритма технического диагностирования газомасляной системы турбогенератора с водородным охлаждением. Предполагается, что в проект будут вовлечены молодые специалисты и студенты, выполняющие магистерские диссертации.

В конце июня студент Санкт-Петербургского Политехнического Университета имени Петра Великого А.В. Тимофеев успешно защитил магистерскую работу на тему "Разработка алгоритмического средства технического диагностирования газомасляной системы турбогенератора с водородным охлаждением". Научным консультантом проекта выступала к.т.н. О.С. Голоднова. Выполненная работа является хорошим вкладом в реализуемый экспертами ПК А1 РНК СИГРЭ проект. Разработанные алгоритмы войдут в структуру контроля технического состояния мощных турбогенераторов с жидкостным охлаждением.