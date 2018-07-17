Специалисты "Мариэнерго" обеспечили электроэнергией новые объекты сельхозпроизводства в Марий Эл

Специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" выполнили технологическое присоединение к электросети новых объектов сельхозпроизводства – комбикормового завода и элеватора одного из ведущих в регионе производителей животноводческой продукции.

Новые агропромышленные объекты принадлежат племзаводу "Шойбулакский", известному далеко за пределами Марий Эл. Их ввод в эксплуатацию позволит специалистам предприятия не только замкнуть цепочку производственного процесса и снизить себестоимость готовой продукции, но и приведет к открытию дополнительных рабочих мест, расширит налогооблагаемую базу, даст импульс для дальнейшего развития инфраструктуры сельских районов республики.

Для обеспечения электроснабжения новых сельскохозяйственных объектов специалисты филиала "Мариэнерго" построили и ввели в работу трансформаторную подстанцию (ТП) 10/0.4 кВ с двумя трансформаторами мощностью по 1250 кВА в деревне Большая Орша Оршанского района Республики Марий Эл.

При разработке и реализации проекта главной задачей было обеспечить качественное и надежное электроснабжение комплекса. Для этого энергетики также построили основную и резервную линии электропередачи напряжением 10 кВ с применением защищенного провода. Все эти работы были осуществлены в полном объеме, качественно и в срок.

Среди видов деятельности "Мариэнерго" технологическое присоединение ныне – одно из самых востребованных. При том, что в качестве дополнительной услуги специалисты компании готовы выполнить весь комплекс мероприятий "под ключ". Сюда входит проектирование, строительство сетевых объектов, установка приборов учета и оформление всех необходимых документов.

Направить заявку и первичные документы для заключения договора на технологическое присоединение можно из личного кабинета на сайте ПАО "МРСК Центра и Приволжья" – http://www.mrsk-cp.ru. Подать заявку можно и через единый интернет-портал ПАО "Россети" по технологическому присоединению – Портал-тп.рф, или посетив Центр обслуживания потребителей по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39/а.