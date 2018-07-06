В огне не горят, в воде не тонут: "Холдинг Кабельный Альянс" презентовал на Иннопроме "супергеройские" кабели

"Холдинг Кабельный Альянс" (ХКА) принял участие в международной промышленной выставке Иннопром-2018, представив свою продукцию на консолидированном стенде УГМК.

Посетителям презентовали образцы кабелей для нефтепогружных насосов, судостроения, кабелей управления и силовых кабелей торговой марки HoldCab. Все они произведены по новой технологии электронно-лучевого модифицирования изоляции (ЭЛМИ). Торжественный запуск оборудования ЭЛМИ состоялся в конце июня на площадке завода "Электрокабель".

Благодаря модифицированной изоляции кабельная продукция получила новые уникальные свойства. Она стала надежнее, долговечнее, более устойчива к высоким и низким температурам, агрессивным веществам. К примеру, судовые кабели, произведенные по новой технологии, обладают повышенной стойкостью к маслам, буровому раствору, соляному туману, а также к холодному удару. Это дает возможность использовать их в арктических районах плаванья. Кроме того, данные изделия имеют небольшие габариты, что особенно важно в условиях ограниченного корабельного пространства.

Новая конструкция кабелей управления НИКИ 2ХЛ имеет повышенную морозостойкость. Ее можно эксплуатировать и монтировать при температуре окружающей среды до минус 60 градусов, в том числе на объектах нефтяной, газовой, нефтехимической, химической промышленности, электроэнергетики в районах Крайнего Севера. Предыдущие конструкции выдерживали температуру до минус 30 градусов. Кроме того, новые кабели управления искробезопасны и могут использоваться во взрывоопасных зонах (НПЗ, транспортировка топлива и т.д.), а комбинированный экран повышает их помехозащищенность и позволяет передавать качественный сигнал.

"Кабель подвергается облучению, за счет чего он приобретает новые свойства и является гарантом надежности и долговечности", - отметил генеральный директор ООО "ХКА" Аркадий Рудой.