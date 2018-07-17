Военные КНДР и Южной Кореи восстановили "горячую линию" связи

Военные КНДР и Южной Кореи полностью восстановили линию экстренной связи на западном участке демилитаризованной зоны, прерванную в феврале 2016 года, говорится в распространенном во вторник сообщении южнокорейского министерства обороны.

По его данным, между Югом и Севером проложен волоконно-оптический кабель, по которому обеспечивается телефонная и факсимильная связь. Поставка требуемого оборудования в КНДР была согласованa с СБ ООН и США на предмет действия санкций против Северной Кореи.

Как отмечает министерство обороны Южной Кореи, восстановление линии экстренной связи с КНДР "призвано внести практический вклад в разрядку напряженности и установление доверия между Югом и Севером".

Договоренность об этом была достигнута в апреле на встрече в демилитаризованной зоне президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Двум корейским государствам осталось восстановить линию экстренной связи между военными представителями на восточном участке, поскольку она была повреждена лесными пожарами. Минобороны Южной Кореи обещает сделать это в скорейшие сроки по договоренности с КНДР.

РИА Новости