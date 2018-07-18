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Китайские компании будут искать цветные металлы в Узбекистане

Китайские компании будут искать цветные металлы в Узбекистане

18 июля 2018, 13:52
Рубрика: В мире
Метки: МЕДЬ

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Ряд китайских компаний планируют реализовать проекты по добыче вольфрама, молибдена и меди на плато Ингичка в Каттакурганском районе Самаркандской области Узбекистана.

Согласно предварительному соглашению, китайцы инвестируют $50-55 млн. в строительство ряда инфраструктурных объектов в этом регионе и улучшение сети коммуникаций.

В дальнейшем рассматривается возможность строительства, как минимум, двух шахт по добыче руд. Китайские компании также будут проводить геологоразведку на плато Ингичка, в ходе которой могут быть найдены и другие месторождения полезных ископаемых.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"

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