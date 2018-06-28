"Пензаэнерго" предупреждает: за незаконное потребление электроэнергии грозит штраф

Ежемесячно сотрудники групп баланса и учета электроэнергии филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" проводят плановые и внеплановые проверки приборов учета, рейды по выявлению несанкционированного подключения к электрической сети. Так, за 6 месяцев текущего года энергетики выявили 413 случаев безучетного потребления электроэнергии в объеме 1 826,8 тыс. кВт*ч и три случая бездоговорного потребления в объеме 41,05 тыс. кВт*ч.

Ущерб, причиненный сетевой компании (суммируется лишь часть тарифа, касающаяся услуг по передаче электроэнергии), оценивается более чем в 1,79 млн. рублей.

В отношении юридических лиц за отчетный период составлено 25 актов о безучетном потреблении в объеме 344,94 тыс. кВт*ч. Недобросовестные предприниматели, пытавшиеся незаконным способом сэкономить на электроэнергии, выявлены в Бессоновском, Мокшанском, Пензенском, Лунинском и Каменском районах Пензенской области.

В отношении физических лиц контролеры филиала "Пензаэнерго" составили 388 актов о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 1 481,87 тыс. кВт*ч. В "лидерах" по объему хищений – Городищенский, Бессоновский, Мокшанский и Пензенский районы области.

По бездоговорному потреблению составлены 3 акта в объеме 41,05 тыс. кВт*ч в отношении физических лиц (Городищенский, Кузнецкий, Пензенский районы области).

Практика показывает, что недобросовестным потребителям гарантированно приходится не только оплачивать доначисления за потраченную электроэнергию (по нормативу с повышающим коэффициентом в десятикратном размере). Им также грозит штраф согласно статье 7.19 КоАП РФ "Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа" (для граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. рублей). За особо крупное хищение – лишение свободы сроком до двух лет. В случае выхода из строя электросетевого оборудования или электрической техники других потребителей затраты на ремонт также возлагаются на "энерговора".

Энергетики напоминают, что в случае, если граждане располагают информацией о несанкционированных подключениях к электрической сети или безучетном потреблении электроэнергии, о факте энерговоровства необходимо сообщить в район электрических сетей (РЭС) филиала "Пензаэнерго" по месту жительства или по телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-700-18-12. Анонимность гарантируется.