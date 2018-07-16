"Россети" не допустили ни одного технологического нарушения в схемах внешнего энергоснабжения объектов Чемпионата мира по футболу

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18 июля 2018, 14:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЧМ-2018
Министерство энергетики РФ подвело итоги обеспечения энергоснабжением спортивных объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Министр энергетики Александр Новак высоко оценил работу энергетиков отметив, что по итогам проведения турнира инцидентов с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, не было. Обеспечение надежного электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу прошло на высоком уровне.
Министр выразил особую благодарность сотрудникам компании "Россети", и ее дочерних предприятий МРСК, ФСК, а также их подразделениям в городах проведения соревнований.
В свою очередь, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский отметил, что "во время Чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы "Россети" в регионах присутствия обеспечили абсолютно надежное электроснабжения как спортивных объектов, включая стадионы и тренировочные базы команд-участниц, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы болельщиков со всей планеты".
"Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а, главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива. Благодарю всех сотрудников группы "Россети" за ответственный подход и профессиональное отношение к решению поставленных задач", - подчеркнул Павел Ливинский.
Всего для проведения соревнований "Россети" построили и реконструировали 57 объектов электросетевого хозяйства. В обслуживании объектов было задействовано 4 847 сотрудников сетевых компаний, 1 025 единиц спецтехники.