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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" не допустили ни одного технологического нарушения в схемах внешнего энергоснабжения объектов Чемпионата мира по футболу

Россети не допустили ни одного технологического нарушения в схемах внешнего энергоснабжения объектов Чемпионата мира по футболу

18 июля 2018, 14:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЧМ-2018

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Министерство энергетики РФ подвело итоги обеспечения энергоснабжением спортивных объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Министр энергетики Александр Новак высоко оценил работу энергетиков отметив, что по итогам проведения турнира инцидентов с нарушением электроснабжения, влияющих на функционирование стадионов и других инфраструктурных объектов, не было. Обеспечение надежного электроснабжения объектов Чемпионата мира по футболу прошло на высоком уровне.

Министр выразил особую благодарность сотрудникам компании "Россети", и ее дочерних предприятий МРСК, ФСК, а также их подразделениям в городах проведения соревнований.

В свою очередь, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский отметил, что "во время Чемпионата мира по футболу 2018 года компании группы "Россети" в регионах присутствия обеспечили абсолютно надежное электроснабжения как спортивных объектов, включая стадионы и тренировочные базы команд-участниц, так и всей инфраструктуры городов, принявших у себя матчи мундиаля и миллионы болельщиков со всей планеты".

"Такого высокого результата удалось добиться благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, применяемым энергетиками по всей стране, передовым подходам к эксплуатации электросетевого комплекса и подготовки персонала, а, главное, слаженной работе всего 228-тысячного коллектива. Благодарю всех сотрудников группы "Россети" за ответственный подход и профессиональное отношение к решению поставленных задач", - подчеркнул Павел Ливинский.

Всего для проведения соревнований "Россети" построили и реконструировали 57 объектов электросетевого хозяйства. В обслуживании объектов было задействовано 4 847 сотрудников сетевых компаний, 1 025 единиц спецтехники.

Компания: ПАО "Россети"
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