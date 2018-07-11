Юристы Липецкэнерго за полгода вернули компании 334 миллионов рублей

За первое полугодие 2018 года суды удовлетворили 11 исковых требований филиала ПАО "МРСК" - "Липецкэнерго" за оказанные услуги по передаче электроэнергии. В результате в пользу предприятия возвращено 334 миллионов рублей, в том числе 69 миллионов процентов и пени за несвоевременное выполнение договорных обязательств. Часть судебных актов о взыскании с должников денежных средств находятся на стадии обжалования в арбитражных судах различных инстанций.

Так, гарантирующий поставщик – Липецкая энергосбытовая компания, отказывалось от оплаты услуг по передаче электрической энергии, оказанных Липецкэнерго в 2016 году. С начала 2018 года было рассмотрено 7 судебных исков филиала, которые закончились вынесением судебных актов в пользу Липецкэнерго о взыскании с гарантирующего поставщика более 300 миллионов рублей.

Акционерное общество "Доломит" оспаривало законность акта о безучетном потреблении, составленного Липецкэнерго еще в 2014 году, сумма задолженности по которому превысила 2,5 миллионов рублей. Суд отказал в удовлетворении требований потребителя. Процесс прошел две инстанции, подтвердив правоту энергетиков.

Данковский молочный завод так же безуспешно пытался оспорить акт безучетного потребления электроэнергии в арбитражном суде Центрального округа. Теперь ему предстоит оплатить более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Липецкий областной водоканал проиграл Липецкэнерго суд на 468 тысяч рублей. Областное государственное предприятие самовольно подключило к электроснабжению скважины в Липецком и Добровском районах.

- Важно понимать, что деньги, которые предприятия не доплачивают за потребленный энергоресурс – это, по сути, несостоявшиеся ремонты энергообъектов Липецкой области. Сегодня общая задолженность недобросовестных потребителей превысили сумму, которую Липецкэнерго ежегодно тратит на реконструкции и строительство. И самое неприятное, что список должников возглавляет гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе ОАО "ЛЭСК". Его задолженность достигла двух миллиардов рублей и это при том, что 600 миллионов мы взыскали через суд, - сообщила начальник управления правового обеспечения филиала ПАО "МРСК Центра" - "Липецкэнерго" Лариса Бурлакова.

В настоящее время на рассмотрении в судебных инстанциях находится 74 иска филиала в отношении недобросовестных потребителей услуг по передаче электрической энергии на общую сумму 1 миллиард 900 миллионов рублей.