В Осинском районе раскрыта кража имущества "Пермэнерго"

В Пермском крае оперативно раскрыта кража имущества, принадлежащего филиалу ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго". Преступление было совершено в Осинском районе. Злоумышленники демонтировали и вывезли на автомобиле часть металлического ограждения, установленного на одном из энергообъектов.

Благодаря активному взаимодействию органов полиции и службы безопасности "Пермэнерго" кража была раскрыта. Ее совершили два ранее судимых местных жителя. Они уже дали признательные показания и выразили готовность возместить причиненный ущерб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.