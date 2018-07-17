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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В Осинском районе раскрыта кража имущества "Пермэнерго"

В Осинском районе раскрыта кража имущества Пермэнерго

18 июля 2018, 14:13
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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В Пермском крае оперативно раскрыта кража имущества, принадлежащего филиалу ОАО "МРСК Урала"- "Пермэнерго". Преступление было совершено в Осинском районе. Злоумышленники демонтировали и вывезли на автомобиле часть металлического ограждения, установленного на одном из энергообъектов.

Благодаря активному взаимодействию органов полиции и службы безопасности "Пермэнерго" кража была раскрыта. Ее совершили два ранее судимых местных жителя. Они уже дали признательные показания и выразили готовность возместить причиненный ущерб. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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