Бойцы энергетического отряда Комиэнерго вышли на уборку "Зелёного маршрута"

Бойцы студенческого отряда "Квант" вместе с волонтерами Сыктывдина приняли участие в экологическом субботнике по уборке территории экскурсионного маршрута "Каргортские легенды", находящегося на охраняемом природном ландшафте "Каргортский".Мероприятие посвящено Всероссийскому конкурсу "Зелёный маршрут" и проводилось под эгидой Минприроды Республики Коми.Вооружившись инвентарем, участники субботника с энтузиазмом убрали бытовой мусор, собрали ветки, скошенную траву, отмыли беседку от надписей туристов-вандалов, установили арт-объект - беседку-шалаш.Насыщенной оказалась и экскурсионная программа по окончанию работ. В Ыбском историко-краеведческом музее имени А.А. Куратовой студентам показали экспозиции музея, провели мастер-класс по завариванию травяных чаёв, обсудили экологические проблемы за круглым столом.Проект "Каргортские легенды" (д.Каргорт - с.Ыб) вошел в число семи проектов – победителей от Республики Коми по результатам заочного этапа Всероссийского конкурса "Зеленый маршрут", организованного Минкультуры РФ. Очный этап проходит с 14 по 31 июля. Он предусматривает приведение в порядок уникального места в д. Каргорт, откуда открывается великолепный вид на самый живописный изгиб Сысолы.