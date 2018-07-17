Доля Enel в компании Eletropaulo достигла 93,3%

Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A. (Enel Sudeste), дочерняя компания Enel S.p.A. (Enel), получила подтверждение о том, что в период с 5 июня по 4 июля 2018 года в соответствии с правилами фондовой биржи Бразилии акционеры Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (Eletropaulo или "Компания") продали Enel Sudeste 33 359 292 дополнительных акций компании Eletropaulo, что составляет 19,9% акционерного капитала Компании стоимостью 45,22 бразильских реала за акцию, установленной для добровольного тендерного предложения, организованного Enel Sudeste для выкупа всего капитала Компании. Таким образом, общий пакет акций Enel Sudeste увеличился до 93,3% от акционерного капитала Eletropaulo по сравнению с предыдущим показателем в 73,4%.

Франческо Стараче, Генеральный директор Enel, прокомментировал: "Данное событие – приятный результат завершающего этапа приобретения Eletropaulo, который отмечает собой очередную веху реализации нашей стратегии в Латинской Америке. Через Enel Americas Группа продолжает укреплять свою позицию в регионе в качестве интегрированного лидера на основных рынках континента, из которых Бразилия, вне всяких сомнений, является самым крупным. Eletropaulo - это актив высокого качества, большую пользу которому принесут наша техническая компетентность и опыт, поскольку мы способствуем созданию ценности для всех заинтересованных лиц, совершенствуемся на свободном рынке и в сфере новых цифровых услуг для клиентов".

Инвестиции Enel Sudeste в приобретение указанного общего пакета акций составляют около 7 069 млн бразильских реалов, что приблизительно равно 1 571 млн евро по текущему курсу.

Кроме указанной цифры, сделка также включает в себя сумму, необходимую для обеспечения обязательства Enel Sudeste по приобретению акций (и прочих свободных ценных бумаг), дополнительно эмитированных на последующий рост капитала компании Eletropaulo, на сумму не менее 1 500 млн бразильских реалов, что приблизительно равно 333 млн евро по текущему курсу. 26 июня 2018 года Enel Sudeste оплатила аванс для увеличения капитала Eletropaulo на сумму 900 млн бразильских реалов, что приблизительно равно 200 млн евро по текущему курсу.

В итоге 26 июня 2018 года энергетическое ведомство Бразилии (Бразильское агентство по регулированию электроэнергетики, или ANEEL) объявило об утверждении приобретения контрольного пакета акций компании Eletropaulo компанией Enel Sudeste на основании положительного результата вышеуказанного добровольного тендерного предложения.