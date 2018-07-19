Дзержинские тепловые сети провели замену компенсаторов тепловых магистралей

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" выполнили плановую замену компенсаторов магистральных тепловых сетей. Работы проведены в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018/19 гг.

Данные устройства необходимы для компенсации температурных деформаций (расширения и сжатия) трубопроводов в процессе эксплуатации. В ходе работ на магистральных тепловых сетях было установлено четыре новых сальниковых компенсатора, из них три на трубопроводе Ду 500 мм в районе улицы Пушкинской и один – на трубопроводе Ду 700 мм по улице Попова. Замена компенсаторов проводилась по результатам прохождения предыдущего отопительного сезона и гидравлических испытаний трубопроводов.

"Неправильная работа компенсатора может привести к серьезным разрушениям трубопровода, причем в первую очередь при наступлении сильных холодов, когда теплоноситель в тепловую сеть подается при повышенной температуре. Проведенная замена компенсаторов позволит обеспечить надежное теплоснабжение потребителей в осенне-зимний период", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Работы выполнены в рамках программы по повышению качества услуг теплоснабжения "Rе:Конструкция", которую Группа "Т Плюс" реализует с 2017 года.