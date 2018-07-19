Энергетики за полгода направили 58,5 тыс. претензионных писем неплательщикам Чеченской Республики

Юристы АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") продолжают активную претензионно-исковую работу, направленную на погашение дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. По данным корпоративно-правового отдела Общества по итогам первого полугодия в отношении 58 455 потребителей-должников направлены претензионные письма о погашении задолженности за потребленную электроэнергию, по которым 14 тыс. потребителей уже произвели оплату.

"К сожалению, немалая часть жителей все еще сохраняет безответственное отношение к своим платежным обязательствам. Чем дольше абонент не платит за электроэнергию, тем сложнее потом погасить долг, который растет, как снежный ком. Практика показывает, что действенной мерой против хронических должников остается отключение электроснабжения или же повестка в суд", - говорит и.о. начальника корпоративно-правового отдела управления Казбек Саидов.

В отношении потребителей, отказавшихся от добровольного погашения задолженности, принимаются меры принудительного взыскания. Так, юристами компании в суды направлено порядка 7,6 тыс. заявлений о взыскании задолженности со злостных неплательщиков за потребленную электроэнергию.

"Руководитель оперативного штаба по развитию электроэнергетического комплекса Чеченской Республики, советник главы ЧР, депутат Госдумы Адам Делимханов не раз отмечал необходимость усиления претензионно-исковой работы с неплательщиками. Изначально, создавая оперштаб, глава республики Рамзан Кадыров сделал особый акцент на повышении сборов и снижении потерь в электросетях. Нами задействованы все механизмы в рамках российского законодательства в отношении неплательщиков. Потребители всех категорий должны осознавать всю серьезность последствий невыполнения своих платежных обязательств", - отметил управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев.