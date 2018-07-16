Филиал "Ивэнерго" проводит системную работу по борьбе с энерговоровством

Важными направлениями деятельности по борьбе с энерговоровством и снижению коммерческих потерь электроэнергии в сетях филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Ивэнерго" являются повышение надежности приборов учета и их защита от любого воздействия со стороны абонентов.

Для реализации этих мероприятий в Ивэнерго используются пломбы и наклейки-пломбы с антимагнитным действием, которые уже на стадии визуального осмотра позволяют выявить искажение показателей энергопотребления и предотвратить несанкционированное вмешательство в работу счетчиков.

В планах энергетиков в 2018 году установить более 3000 антимагнитных пломб. Применение современных средств пломбирования счетчиков и других знаков визуального контроля помогает энергетикам повысить эффективность учета электроэнергии и снизить ее потери при передаче в сетях.

Также одним из действенных способов борьбы с хищениями электроэнергии является установка современных приборов учета с дистанционной передачей данных. На 2018 год запланированы работы по установке порядка 300 счетчиков с дистанционной передачей данных, за 6 месяцев уже установлено 220. Благодаря современным системам учета электроэнергии специалисты филиала могут получать максимально достоверную информацию об объемах ее потребления без посещения абонента. Приборы нового поколения практически исключают несанкционированное пользование электроэнергией. Места для их установки выбираются в тех населённых пунктах, где фиксируются наибольшие потери электроэнергии.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Филиал "Ивэнерго" обращается к жителям региона - если вам стали известны случаи "энерговоровства" или незаконного подключения к электрическим сетям сообщите о них по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00 (звонок анонимный) или оставьте анонимное сообщение на сайте http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.