Филиал "Калугаэнерго" реализует масштабный проект по борьбе с незаконным потреблением электроэнергии

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" ведёт совместную работу по снижению коммерческих потерь с крупнейшей в регионе энергосервисной компанией - ООО "Каскад-Энергосбыт". В рамках этой работы заключено два энергосервисных контракта, согласно которым до конца 2019 года будет установлено порядка 150 тысяч интеллектуальных приборов учета с возможностью дистанционного автоматизированного сбора данных.

Реализация проекта уже началась. Установка "умных счетчиков" - одна из самых эффективных мер борьбы с коммерческими потерями в сетях, то есть незаконным использованием электроэнергии. В этом году "умные счетчики" будут установлены в 10 районах Калужской области. Всего до конца 2019 году по энергосервисному контракту работы запланированы в населенных пунктах 20 районов Калужской области и пригородах областного центра. Для того, чтобы исключить воровство электроэнергии "умным учетом" обвязывается вся сеть 10-0,4 кВ на наиболее проблемных с точки зрения коммерческих потерь электроэнергии участках. Надо отметить, что результаты внедрения интеллектуального учета видны сразу. Эффективность проекта доказана там, где интеллектуальные приборы учета уже установлены.

Для добросовестных потребителей внедрение интеллектуальной системы учета имеет ряд преимуществ. Установка счетчика для потребителя абсолютно бесплатная. Прибор устанавливается на опоре ЛЭП. Потребителю выдается дисплей, отображающий текущее показание счетчика и другие данные, которые также автоматически собираются на сервере сбора информации. За счет исключения возможности незаконного использования электроэнергии и, соответственно, снижения нагрузок в сетях, существенно повышается качество и надежность электроснабжения потребителей. Кроме того, установка "умного учета" дисциплинирует потребителей и стимулирует рационально использовать энергоресурсы. Потребитель даже может снизить свои расходы за счет применения дифференцированных тарифов "день-ночь" и реально экономить.

Обмануть "умный счетчик" невозможно: система распознает отклонения от договорных значений и может в автоматическом режиме ввести ограничение потребляемой мощности. Воздействовать магнитом или иным способом на интеллектуальный прибор учета с целью незаконного потребления электроэнергии бессмысленно: счетчик сразу отключается, а сигнал об этом поступает на сервер.

В результате консолидированной работы электросетевой компании с региональным энергосервисным предприятием современные приборы учета будут установлены у половины всех потребителей в Калужской области. С учетом этой работы в предыдущие годы и установки автоматизированных счетчиков по другим программам, филиал "Калугаэнерго" планирует добиться кардинального снижения коммерческих потерь электроэнергии, повышения качества и надёжности электроснабжения потребителей, а в комплексе с реализацией проектов по модернизации и автоматизации сетей значительно повысить энергоэффективность своей деятельности. Надо отметить, что внедрение "умного учета" - одно из важнейших направлений цифровизации электросетевого комплекса.

Суммы издержек, которые раньше несла электросетевая компания в связи с возмещением затрат за незаконно потребленную электроэнергию, будут дополнительно направляться на реализацию производственных программ, что повысит надежность электросетевого комплекса региона и расширит возможности по подключению новых потребителей без дополнительных затрат на строительство новых энергомощностей. Безусловно, это будет способствовать развитию экономики региона, повышению его инвестиционной привлекательности.