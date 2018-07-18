Крупнейшую подстанцию Удмуртии модернизируют для усиления надежности энерготранзита в Кировскую область

ФСК ЕЭС (входит в группу "Россети") до конца текущего года завершит реконструкцию подстанции 220 кВ "Звездная" в Удмуртской Республике. На объекте будут установлены 12 элегазовых выключателей, а также современная автоматика на микропроцессорной основе для управления новым оборудованием. Реконструкция повысит надежность транзита электроэнергии между Удмуртией и Кировской областью, обеспечит надежное электроснабжение потребителей самого северного города республики – Глазова.

На подстанции уже смонтированы 8 элегазовых выключателей напряжением 110 кВ и 220 кВ. Ведутся работы по замене выключателя на линии 220 кВ "Звездная – Глазов 1". В отличие от воздушных и масляных выключателей современные элегазовые аналоги просты в обслуживании и надежны в эксплуатации, они не взрывоопасны и обладают низким износом контактов, что снижает затраты на техническое обслуживание оборудования.

Подстанция 220 кВ "Звездная" введена в работу в 1981 году. Ее установленная мощность составляет 250 МВА.