На IV Восточном экономическом форуме состоится презентация инновационных проектов технопарка "Русский"

Презентация технологических проектов технопарка "Русский" включена в программу IV Восточного экономического форума, который пройдет 11—13 сентября во Владивостоке. В рамках специальной сессии будут представлены лучшие проекты, направленные на инновационное развитие Дальнего Востока.

"Визуализация деятельности и достижений технопарка на IV Восточном экономическом форуме является важным этапом в развитии предпринимательской экосистемы острова Русский. Включение мероприятия в программу ВЭФ будет способствовать более активной реализации проектов резидентов и привлечению инвесторов для строительства технико-внедренческого парка в соответствии с Концепцией развития острова Русский, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации", — подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Торжественная церемония открытия технопарка "Русский" состоялась в рамках III Восточного экономического форума. За период с сентября 2017 г. его резидентами стали 37 компаний из шести регионов Дальнего Востока. К 31 мая 2018 г. будет завершен первый федеральный отбор резидентов технопарка.

К работе технопарка "Русский" подключены ведущие институты развития России, среди них Агентство стратегических инициатив, Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия инновациям, Фонд развития Дальнего Востока, крупнейшие компании — Сбербанк, "Яндекс", "Лаборатория Касперского", всего более 25 партнерских организаций.