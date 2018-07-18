Первая группа соискателей подтвердила профессиональную квалификацию в Центре оценки квалификаций МРСК Юга

Первая пилотная группа соискателей Центра оценки квалификаций (ЦОК) ПАО "МРСК Юга" сдала профессиональный экзамен. Независимую оценку прошли сотрудники ростовского филиала компании по квалификациям Электромонтёр по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи, Электромонтёр по выполнению работ повышенной сложности по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи, Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий электропередачи, Электромонтер по обслуживанию подстанций, Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств напряжением до 110 кВ. Всего в экзамене приняли участие 12 человек.

Экзамен состоит из двух частей – теоретической и практической. Допуск к практическому этапу профессионального экзамена осуществлялся только при условии успешной сдачи соискателем теоретической части экзамена, где нужно было пройти тест из 40 вопросов за 90 минут.

Практический этап состоит из трудовых действий в модельных условиях. Для этой части экзаменов используется оборудование, лаборатории и тренажерные комплексы, полностью соответствующие требованиям, предъявляемым к проведению указанных работ. Оценивает соискателей экспертная комиссия из 9 человек - 5 технических и 4 методических эксперта.

11 соискателей, успешно прошедших процедуру оценки, получили свидетельства о квалификации сроком на 5 лет и подтвердили соответствие своих знаний и умений требованиям профстандарта. Данные о прохождении процедуры независимой оценки по каждому соискателю внесены в единый реестр сведений о независимой оценке квалификаций Национального агентства развития квалификаций.

"Создание межрегионального центра квалификаций электроэнергетики на базе МРСК Юга решает сразу несколько задач, стоящих перед энергетиками - повышение квалификационного уровня работников, привлечение для работы молодых специалистов, главным образом технического профиля, их закрепление в компании. А также оценка уровня профессионализма персонала позволит компаниям наилучшим образом распределять человеческие ресурсы и оптимизировать производительность труда", - рассказал генеральный директор компании Борис Эбзеев.