"Ростелеком" устранил цифровое неравенство в Тульском регионе

В Тульской области "Ростелеком" завершил реализацию федеральной государственной программы "Устранение цифрового неравенства" (УЦН). Согласно условиям госконтракта социальным интернетом в регионе обеспечены 224 поселения, в которых проживает от 250 до 500 человек. На заключительном этапе точки беспроводного доступа в интернет установлены в 83 населенных пунктах.

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

"Благодаря "Ростелекому" наш регион в числе первых в России завершил работы по программе УЦН. Реализация такого крупного государственного проекта – отличный пример социального партнерства бизнеса и государства, в основе развития которого лежит доступность телекоммуникаций. Доступ в интернет, а вместе с ним и повышение качества жизни в целом, получили десятки тысяч жителей удаленных населенных пунктов Тульской области".

По программе УЦН крупнейший в России провайдер цифровых услуг проложил в Тульской области свыше 640 км оптики и установил 224 станции беспроводного доступа на железобетонных опорах. Каждая точка Wi-Fi обеспечивает на открытой местности покрытие радиусом до 100 метров и скоростью доступа более 10 Мбит/с. Авторизация пользователей осуществляется в полном соответствии с российским законодательством.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО "Ростелеком":

"Реализацию проекта в Тульской области мы начали в августе 2015 года совместно с правительством региона. Подключение населенных пунктов проводили в несколько этапов, и приятно отметить, что "Ростелеком" завершил все работы по программе УЦН с опережением графика. Теперь у жителей сёл и деревень есть не просто выход в интернет – им открыт доступ к информации, общению и услугам. В рамках этого социального проекта доступ в Сеть наша компания предоставляет бесплатно".

С 1 августа 2017 года "Ростелеком" отменил плату за пользование высокоскоростным интернетом в точках доступа Wi-Fi, построенных по программе "Устранение цифрового неравенства" в малых и труднодоступных населенных пунктах. Работы проведены в рамках договора между Федеральным агентством связи (Россвязью) и "Ростелекомом"[1].

[1] Работы ведутся в рамках 10-летнего договора об условиях оказания универсальных услуг связи между Федеральным агентством связи (Россвязью) и "Ростелекомом", подписанного 13 мая 2014 года