Смоленскэнерго заключило более 5700 договоров на оказание дополнительных услуг за 1 полугодие 2018 года

За первое полугодие 2018 года филиал ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго" заключил 5727 договоров на оказание дополнительных услуг. Самыми популярными услугами среди потребителей по-прежнему остаются услуги по замене, монтажу и проверке приборов учета электроэнергии (76% заключенных договоров), услуга "Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении процедуры технологического присоединения" (10%), услуги по обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения (5%).

Еще одна востребованная дополнительная услуга — оперативно-техническое обслуживание и управление потребительскими электрическими сетями 0,4–110 кВ. В 2018 году было заключено 93 договора, в рамках которых энергетики выполняют оперативные переключения, локализуют повреждения, поддерживают в исправном состоянии энергообъекты клиентов.

Также часто потребители обращаются к энергетикам за услугами по замене наружного ввода, испытания и диагностике электрооборудования, выдаче дубликатов документов по технологическому присоединению и прочими. Всего заключено 625 таких договоров.

Смоленскэнерго постоянно развивает дополнительные сервисы и оптимизирует работу с потребителями. Ознакомиться подробнее с дополнительными услугами ПАО "МРСК Центра" можно на официальном сайте на вкладке "Потребителям" (https://www.mrsk-1.ru/customers/services/additional).