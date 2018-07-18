Специалисты "Чеченэнерго" меняют опоры ЛЭП в селе Дарго

В горном селении Дарго электромонтеры распредсетей Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" (входит в ГК "Россети") меняют выработавшие срок службы опоры линии электропередачи на железобетонные. Деревянные опоры давно отслужили свой предельный срок безопасной эксплуатации. Линия электропередачи от подстанции "Ведено" была проведена еще в 1968 году прошлого столетия.



"Мы поддерживаем деревянные опоры в рабочем состоянии, однако, необходимость их замены возникла давно. Согласно плану работ, деревянные опоры 0,4 кВ заменяются на железобетонные конструкции. С учетом горного рельефа эти стойки более надежны в силу своих многих положительных эксплуатационных характеристик: прочность, стойкость к минусовым температурам и повышенному уровню влажности, устойчивость при сейсмической активности, отсутствие потребности в специальных процедурах по уходу", - поясняют энергетики.



В первом полугодии в районе уже заменили порядка 30 отслуживших нормативный срок эксплуатации опор. До конца года необходимо обновить до 100 "стареющих" конструкций ЛЭП.



"Проводимая работа позволит повысить надежность сетевых объектов и улучшить качество электроснабжения потребителей, а их здесь 384. Само селение образовано еще в 1780 году и расположено на площади 4 770 га. Несмотря на то, что село находится на периферии, потребителям предоставлены все услуги ЖКХ. Здесь налажено электричество, есть газ и вода. Обеспечено должное содержание, ремонт и эксплуатация", - говорит начальник Веденских РЭС АО "Чеченэнерго" Рамзан Арсанукаев.

Помимо замены опор, энергетики проводят работы и по выправке стоек линий электропередачи, поскольку при эксплуатации воздушных линий наблюдаются отклонения опор от вертикального положения. С течением времени величина наклона растет и опора может упасть. Для восстановления нормального положения опоры используется лебедка. После правки почву вокруг опоры хорошо утрамбовывают. Если опора наклонилась в результате ослабления бандажа, производят его подтяжку.