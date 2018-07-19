В конце июня 2018 года Росстат существенно пересмотрел данные по индексам промышленного производства за 2016–2018 годы ввиду поступления уточненных данных от респондентов, причем оценки были улучшены по всем секторам экономики, кроме добывающей промышленности. Согласно обновленным данным, рост промышленности в целом в 2017 году составил 2,1%, что на 1,1 п. п. выше, чем данные до пересчета, пишут эксперты Аналитического центра в бюллетене о текущих тенденциях российской экономики "Динамика промышленного производства: региональные различия".

По словам специалистов, в 2017 году промышленность и ВВП продемонстрировали положительную динамику. Темп прироста промышленного производства превысил аналогичный показатель ВВП на 0,6 п. п.

Что касается объема отгруженных товаров 2017 года, то здесь доля добывающей отрасли составила 24,4%, обрабатывающей - 65,0%, обеспечения электрической энергией, газом и паром - 9,1%, сектора водоснабжения и водоотведения - 1,6%, отмечают аналитики.

По оперативным данным Росстата, рост промышленного производства в мае 2018 года составил 3,7% в годовом выражении, сохраняя положительную динамику пятый месяц подряд. При этом динамика промышленного производства в региональном разрезе остается крайне неравномерной, утверждают эксперты. Темп прироста промышленного производства в 2017 году по регионам варьировался в диапазоне от +41,9% (в Еврейской автономной области) до –10,8% (в городе Севастополь). В 2017 году в 73 регионах (после 67 в 2016 году) отмечалась положительная динамика промышленного производства.

В соответствии с синтетической классификацией регионов Аналитического центра во всех типах регионов в 2017 году наблюдалась положительная динамика промышленного выпуска. Быстрее всего промышленность росла в развитых регионах с опорой на обрабатывающую промышленность (+5,2%), среди которых лидером по росту промышленного выпуска оказалась Архангельская область без Ненецкого автономного округа (+31,1%).

Эксперты отмечают, что увеличение промышленного производства в январе - мае 2018 года в годовом выражении было зафиксировано во всех типах регионов страны, кроме среднеразвитых аграрных, в которых промышленное производство осталось на уровне января - мая 2017 года. Темп роста промышленного выпуска в развитых регионах составлял от 2,8% в регионах с опорой на добывающую промышленность до 5,9% в регионах с диверсифицированной экономикой.

Подробнее – в бюллетене "Динамика промышленного производства: региональные различия".

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации