Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с руководителем Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетике.

Глава Минэнерго России отметил, что показатели экспорта энергоресурсов демонстрируют положительную динамику. "Последовательно реализуются ключевые проекты двустороннего взаимодействия, включая поставки природного газа по "восточному" маршруту и "Ямал СПГ". Ведется кооперация в нефтяной сфере в рамках организации поставок по нефтепроводу "Сковородино-Мохэ". Заинтересованы в участии китайских компаний и в других перспективных проектах, включая Арктик СПГ 2" - подчеркнул Министр.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов, вопросы взаимодействия в электроэнергетике и угольной сфере, а также график дальнейших контактов по линии двусторонней межправительственной комиссии по энергетике.