 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак встретился с руководителем Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри

Александр Новак встретился с руководителем Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри

20 июля 2018, 12:37
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

Обсудить на форуме

195 просмотров

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с руководителем Государственного энергетического управления КНР Нур Бекри. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетике.

Глава Минэнерго России отметил, что показатели экспорта энергоресурсов демонстрируют положительную динамику. "Последовательно реализуются ключевые проекты двустороннего взаимодействия, включая поставки природного газа по "восточному" маршруту и "Ямал СПГ". Ведется кооперация в нефтяной сфере в рамках организации поставок по нефтепроводу "Сковородино-Мохэ". Заинтересованы в участии китайских компаний и в других перспективных проектах, включая Арктик СПГ 2" - подчеркнул Министр.

В ходе встречи стороны также обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов, вопросы взаимодействия в электроэнергетике и угольной сфере, а также график дальнейших контактов по линии двусторонней межправительственной комиссии по энергетике.

Компания: Министерство энергетики РФ
Другие новости рубрики Минэнерго РФ
Александр Новак принял участие в торжественной церемонии встречи в Китае танкеров с проекта
Андрей Черезов посетил строительную площадку Сакской ТЭЦ
Состоялись трехсторонние переговоры в формате Россия – Европейский Союз – Украина по вопросу транзита российского газа
Александр Новак принял участие во встрече Президента РФ Владимира Путина с Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно