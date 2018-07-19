Энергетики "МРСК Урала" настаивают на оперативном решении вопросов энергосбытовой деятельности в интересах населения Челябинской области

Энергетики ОАО "МРСК Урала" приняли участие в очередном заседании Рабочей группы по обеспечению энергосбытовой деятельности в условиях подхвата функций гарантирующего поставщика электроэнергии.

Заседание состоялось в Правительстве Челябинской области под председательством заместителя Губернатора Челябинской области Сергея Шаля с участием министра тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Татьяны Кучиц и первого заместителя министра тарифного регулирования и энергетики Антона Дрыги.

От сетевой энергокомпании в работе группы приняли участие заместитель генерального директора "МРСК Урала" - директор филиала "Челябэнерго" Сергей Золотарёв и заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО "МРСК Урала" Дмитрий Вялков. ПАО "Челябэнергосбыт" представлял председатель Совета директоров Вадим Литвинов.

"По ряду вопросов состоялся конструктивный диалог", - подчеркнули представители "МРСК Урала", однако выразили обеспокоенность тем, что длительное время проект договора аренды рабочих мест не был представлен стороной ПАО "Челябэнергосбыт", а между тем, уже полным ходом идет перевод и прием персонала ПАО "Челябэнергосбыт" на работу в "МРСК Урала". Подобная ситуация при подхвате функций ГП наблюдалась в "Вологдаэнергосбыте" (сбытовая компания, также аффилированная со структурами скандально известного АО "Межрегионсоюзэнерго"). Энергетики сетевой компании подчеркнули, что считают недопустимой дестабилизацию ситуации на розничном рынке электроэнергии Челябинской области.

Председатель Совета директоров ПАО "Челябэнергосбыт" Вадим Литвинов заверил заместителя Губернатора Челябинской области Сергея Шаля и членов Рабочей группы в том, что руководство компании обеспечит беспрепятственный доступ переведенного персонала к рабочим местам и автоматизированным системам.

Добавим, что, со своей стороны энергетики сетевой компании четко выполняют график мероприятий по подхвату функций ГП. Так, в настоящее время персонал подразделений лишенного статуса гарантирующего поставщика ПАО "Челябэнергосбыт" массово переходит на работу в филиал "МРСК Урала" - "Челябэнерго", во вновь создаваемое в электросетевой компании отделение, которое будет осуществлять энергосбытовую деятельность на территории Челябинской области. В настоящее время на работу в ОАО "МРСК Урала" приняты более 650 сотрудников. В целом же речь идет о коллективе порядка 1300 человек.

Напомним, что с 01 июля 2018 г. статус гарантирующего поставщика электрической энергии в отношении зоны деятельности ПАО "Челябэнергосбыт" (вся территория Челябинской области за исключением границ зон деятельности гарантирующего поставщика ООО "Магнитогорская энергетическая компания") присвоен открытому акционерному обществу "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" (Приказ Минэнерго России "О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной сетевой организации" от 25 июня 2018 № 497). Ранее наблюдательный совет некоммерческого партнерства (НП) "Совет рынка" принял решение о лишении ПАО "Челябэнергосбыт" статуса субъекта оптового рынка электрической энергии и мощности.

В соответствии с присвоенным статусом ОАО "МРСК Урала" приобретает обязанность заключать договоры энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии с потребителями, в том числе с населением и с бюджетными учреждениями, расположенными в зоне деятельности гарантирующего поставщика.

Энергетики "МРСК Урала" подчеркивают, что смена гарантирующего поставщика не отразится на тарифах и на надежности электроснабжения.