"Калмэнергосбыт" снизил дебиторскую задолженность на 5 млн рублей

АО "Калмэнергосбыт" (входит в ГК "Россети") по итогам энергосбытовой деятельности в первом полугодии 2018 года снизил общую дебиторскую задолженность потребителей электроэнергии на 5 млн рублей или 3,5 %.

Наибольшее снижение долгов в денежном выражении отмечено среди потребителей группы "Промышленные и приравненные к ним потребители". За период январь-июнь общая задолженность группы снизилась на 4,55 млн руб. (12,5 % ).

В группе "Непромышленные потребители" задолженность перед региональным гарантирующим поставщиком снижена на 2,75 млн руб. (45,5 %). Организации, финансируемые из местного бюджета, добились уменьшения задолженности на 2,3 млн руб. (30,2 %).

Серьезное снижение задолженности отмечено в группе "Сельхозтоваропроизводители" – на 1,53 млн руб. (80,8 %) и группе "Население" – на 1,24 млн руб. (5,5 %).

Отсутствие позитивной динамики отмечено только по группам "Бюджетные потребители" и "Потребители ЖКХ" – их дебиторская задолженность за первое полугодие увеличилась, соответственно, на 3,65 млн руб. (43 %) и 1,89 млн руб. (2,8 %).

АО "Калмэнергосбыт" напоминает, что с 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный Закон № 307-ФЗ, направленный на укрепление платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов. Согласно документу, недобросовестные потребители теперь не смогут кредитоваться за счет энергетиков, накапливая большие долги. Теперь должники-юридические лица должны будут с первого дня, следующего за днём оплаты задолженности, оплатить пени в размере 1/130 ставки рефинансирования Центробанка России, что намного превышает проценты по банковскому кредиту.

"Пени и штрафы за просрочку оплаты предусмотрены для всех категорий абонентов – это касается и так называемых "неотключаемых" потребителей, которые теперь будут обязаны предоставить гарантии оплаты или запастись альтернативными источниками электроэнергии", - подчеркнул управляющий директор энергокомпании Игорь Деревенченко.