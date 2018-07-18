Модернизация НКУ от АББ в Международном аэропорту Афин

Специально изготовленные временные распределительные устройства использовались для перераспределения критических нагрузок во время модернизации НКУ, чтобы не нарушать работу аэропорта.

Аэропорты очень загруженные места. Обеспечивая транспортное сообщение, даже частичное закрытие аэропорта приведёт к серьёзным хлопотам для путешественников и огромному оперативному сбою. В течение нескольких лет низковольтное распределительное устройство (НКУ) MNS от АББ фиксированного типа обеспечивало Афинский международный аэропорт. АББ, с хорошо зарекомендовавшей себя базой оборудования, установленной за 20 лет, и готовность к оказанию сервисной поддержки, предоставляемой командой в Греции, была лучшим выбором для повышения эффективности использования электроэнергии в аэропорту.

Проект включал модернизацию (ретрофит) 38 низковольтных выключателей фиксированного типа с выкатными выключателями Emax 2 в существующих НКУ MNS. Сервисная группа АББ в тесном сотрудничестве с технической командой Международного аэропорта Афин (AIA) тщательно проанализировала основные проблемы заказчика и предоставила полное решение. Основная проблема заключалась в том, что во время проведения работ ожидалась большая потеря мощности. Она грозила нарушить основные операции в аэропорту, включая систему обработки багажа, работу авиакомпаний, наземных служб и, главное, путешественников, которым необходимо было добраться до места назначения.

Эта проблема была решена с использованием специально изготовленных временных распределительных устройств, с помощью которых критические нагрузки были перераспределены, чтобы избежать потери мощности во время запланированных мероприятий по переоснащению. Таким образом, сервисная команда АББ в Греции смогла заменить старые автоматические выключатели фиксированного типа на новые, с выкатным механизмом вместе с соответствующими компонентами НКУ MNS, установить компоненты сети Ethernet для будущего использования и провести тестирование, ввод в эксплуатацию и обучение – всё с минимальным нарушением работы аэропорта.



"Проект Международного аэропорта Афин был успешно реализован в рамках бюджета и в соответствии с его временным планом с минимальными помехами для работы в режиме 24/7 в главном здании терминала", - отметил Майкл Каввадиас, руководитель проекта из AIA.



Дополнительные ключевые преимущества включали в себя:



Повышенную безопасность и надёжность установки.



Минимизацию времени восстановления энергоснабжения после отказа автоматического выключателя с трёх часов до пяти минут с использованием запасных выключателей.



Простоту обслуживания.



Возможность подключения, на более позднем этапе, к системе удаленного мониторинга через сеть Ethernet для сбора всех технических данных

Признавая высокие стандарты безопасности ABB, технические знания, качество выполнения работ и простоту ведения бизнеса, наши клиенты признали ABB как полностью надёжного субподрядчика для своих будущих проектов по модернизации.