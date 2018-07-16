На Каскаде Верхневолжских ГЭС прошли учения по ликвидации ЧС

На Рыбинской и Угличской ГЭС прошли комплексные учения. Комиссия во главе с начальником отдела управления гражданской защиты ЦРЦ МЧС России Михаилом Крупенко проверила готовность персонала станций к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).

По легенде учений в ходе визуальных наблюдений обходчики гидротехнических сооружений зафиксировали увеличение расхода профильтровавшейся воды на дамбе Рыбинской ГЭС и локальное разрушение участка земляной плотины Угличской ГЭС. Размывы разрушенных участков могли привести к образованию прорана и затоплению нижнего бьефа. Участники комплексных учений оценили сложившуюся учебную обстановку, спланировали и провели мероприятия по ликвидации угрозы возникновения ЧС.

По итогам учений комиссия пришла к выводу о готовности Угличской и Рыбинской ГЭС Каскада Верхневолжских ГЭС к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и защите населения и территорий в случае аварии на гидротехнических сооружениях.

Проведение комплексных учений по ликвидации ЧС – один их этапов подготовки станций к получению Декларации безопасности гидротехнических сооружений (ГТС). На основании этого документа выдается разрешение на эксплуатацию гидроэлектростанций. Декларация разрабатывается раз в пять лет, проходит экспертизу и утверждается Ростехнадзором. Этому предшествует преддекларационное обследование ГТС специалистами гидроэлектростанций, представителями профильных научно-исследовательских институтов, Ростехнадзора и МЧС, а также проведение комплексных учений по проверке готовности к ликвидации ЧС.

