Подготовка энергообъектов "Т Плюс" в Ухте и Сосногорске к отопительному сезону ведется в соответствии с графиком

В администрации МО ГО "Ухта" вчера, 19 июля, под председательством заместителя руководителя Правительства – министра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми Константина Лазарева состоялось заседание штаба по рассмотрению вопросов подготовки жилищно-коммунального, газового и энергетического комплекса республики к работе в зимних условиях 2018-2019 годов. О подготовке энергообъектов "Т Плюс" в центральной части региона докладывал технический директор – главный инженер Сосногорской ТЭЦ Олег Токарев.

По словам Олега Токарева, подготовка к осенне-зимнему периоду ведется в соответствии с утвержденными планами. На Сосногорской ТЭЦ завершены текущие ремонты трех котлоагрегатов и капитальный ремонт котла № 5, а также ремонты трех турбин. Всего до начала отопительного сезона будут отремонтированы семь котлоагрегатов (три – капитально) и шесть турбин.

Помимо реконструкции основного оборудования станции теплоэнергетики завершили ремонт двух бойлеров теплофикацонной установки и в полном объеме провели гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Сосногорской ТЭЦ. 60 % выявленных дефектов уже устранены, остальные проблемные участки заменят к концу лета. На местах раскопов будут уложены асфальтовое либо газонное покрытие.

В Ухтинских тепловых сетях закончены ремонты 30 единиц основного оборудования котельных. К началу ОЗП завершатся ремонты еще четырех котлоагрегатов. Помимо этого, ведется обновление вспомогательного оборудования, электрооборудования и контрольно-измерительных приборов. Самая заметная реконструкция запланирована для малой котельной поселка Седью, где к концу июля установят две новые 15-метровые дымовые трубы

В Ухте так же, как и в Сосногорске, в полном объеме выполнены гидравлические испытания. Почти половина обнаруженных утечек устранена, остальные до начала отопительного периода ждет та же участь.

В городе ведется реконструкция двух крупных участков тепловых сетей: по ул. Сенюкова и по ул. Октябрьской, в сумме энергетики заменят почти 500 метров стальных трубопроводов.

Комиссия выразила уверенность, что проведенные мероприятия позволят пройти осенне-зимний период в Ухте и Сосногорске без сбоев.