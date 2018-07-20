RusCable объединяет хороших людей. Итоги кабельного "расстрела"

Команда ДримТим Соревнования по пейнтболу Соревнования по пейнтболу

Дыхание учащенное, видимость метра два, нужно срочно менять дислокацию… Хлоп! Вот еще один наш покидает поле боя… Я остался один? А нет, вот еще Андрюха отстреливается… Эх! И его прихлопнули, ну все, иду в атаку, терять больше нечего… «За наших!»



Удушающая жара, волнительный инструктаж, азарт игры, слезы от попавших выстрелов, радость от успеха и злость от проигрыша, затяжной ливень, грязь, снова бой, снова жара, победа, воссоединение, шашлык, музыка, награждение, дружеские объятия и полная уверенность в том, что надо бы все это повторить. Вот такую насыщенную приключениями программу уготовила пятница, 13 июля, для шестидесяти кабельщиков, собравшихся на «поле брани» в Орле.



На этот раз портал RusCable.Ru пригласил всех, кто выступает за активное и эффективное для бизнеса времяпрепровождение, в один из орловских пейнтбольных клубов. Тех, кто смог выдернуть себя из традиционно активной и занятой пятницы, оказалось не мало. Все молодые специалисты отделов продаж, сотрудники кабельных предприятий, трейдеровских структур. Ну, а там, где молодежь – там азарт, веселье, воля к победе и эмоции через край!



Сотрудники 11 компаний разделились на 4 команды: «Орлы» — «Орловский кабельный завод» и «Метаклэй»; «Эксперты» — игроки от завода «Эксперт-Кабель»; «ДримТим» — сборная RusCable.Ru, «КабельСтар» и «Сфер-Электро»; «эЛэСД» — сборная «РЭС», «Партнер-Электро», «Люкс-кабель», Chinacable, «ЭНТЭ». Отдельно стоит упомянуть о болельщиках - вот кому досталось от стихии сполна. Стоять под проливным дождем удовольствие не из самых приятных, но вот, что значит единство коллектива. Никто не покинул поле, ждали бойцов в тылу.



Схема игры была такова: каждая команда проводит 3 игры. Победители каждого тура сражаются между собой, потом финал. Самой подготовленной выглядела команда завода «Эксперт-Кабель» - все бойцы как на подбор, поле знают. Самой разношерстной и несплоченной «эЛэСД». Имя команды образовалось путем мозгового штурма и лингвистического жонглирования первыми буквами названий компаний игроков. Удивительно, но именно эта команда и одержала победу. Хотя, чему удивляться – игроки «эЛэСД» гуру коммуникации: участники «темной лошадки» воспользовались несерьезным отношением к себе, быстро нашли общий язык, выработали стратегию и каким-то чудом обошли врагов. Наверняка, после такого опыта компании сойдутся и на почве взаимовыгодного сотрудничества.

Опасная ли игра пейнтбол – стрельба шариками с краской? Спросите об этом Сергея Кузьминова, капитана «Орлов». Два мощных удара в район лба оставили на голове широкого известного в узких кругах креативщика серьезые отметины. Надо сказать, что «Орлы» сражались как львы – настоящая команда мечты!



После четырех часов испытаний на силу, ловкость и выносливость погода дала снисхождение и самая приятная часть — торжественное награждение и застолье завершились не так, как на прошедшем Чемпионате мира по футболу. Мокнуть снова не пришлось. Мы конечно предчувствовали такой поворот событий и привезли запас футболок с логотипом RusCable.Ru. Отмечали победу уже в чистом, сухом и одинаковом – вот оно, кабельное братство. Да, мы действительно всего за 4 часа сдружились и убедились – чаще надо вот так собираться!

Коллеги от кабельного завода «Эксперт-Кабель» подготовили отличное видео, которое как-раз проиллюстрирует наш рассказ. Только посмотрите на эти искренние улыбки и объятия, стрельбу, а как эффектен танец победителей!

Обязательно скажем спасибо тем, чья служба и опасна, и трудна, и так необходима после массовых мероприятий — это ребята, которые делают фото. Очень храбрая и хрупкая девушка-фотограф не первый раз на поле боя. Именно она под зарядом шариков с краской и ливнем выхватывала такие эффектные кадры. Мы благодарим ей за нелегкий труд и за то, что несмотря на ранения фотографии она все-таки нам отдала.



Закончилась игра и теперь это еще одна страничка в истории кабельного сообщества. Пусть их будет больше. Оставайтесь с нами, присоединяйтесь к нашим мероприятиям, дружите с порталом RusCable.Ru и ваша жизнь будет успешнее и интереснее.



Благодарим за внимание!