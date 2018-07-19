Самарских энергетиков поблагодарили за безупречную работу во время Чемпионата мира

В Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области прошло совещание по итогам работы организаций, задействованных в обеспечении надежного электроснабжения спортивных и инфраструктурных объектов ЧМ-2018.

Врио заместителя председателя Правительства – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Крайнев отдельно отметил работу филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Самарские распределительные сети", который во время проведения Чемпионата мира выполнял ключевую роль по электроснабжению задействованных объектов, в частности, главной спортивной площадки региона – стадиона "Самара Арена", а также площадки болельщиков и спортивной базы сборной команды Швейцарии.

"За время проведения Чемпионата мира по футболу сбоев в работе систем электроснабжения допущено не было. Это огромная заслуга энергетиков – их подготовительной работы и работы во время самого Чемпионата. Хочу выразить особую благодарность специалистам "Самарских распределительных сетей" за проявленный профессионализм и недопущение сбоев в энергоснабжении. Проведенные организационно-технические мероприятия, выстроенный открытый диалог между всеми задействованными сторонами и подготовка персонала позволили нам достойно встретить и провести турнир мирового уровня", – отметил врио заместителя председателя Правительства – министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Крайнев.