Сергей Собянин: Москва и Подмосковье получат ещё 446 км наземного метро

Для того, чтобы столица РФ могла справиться с огромным пассажиропотоком, ей необходимо не только подземное метро, но и надземное, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом он заявил 17 июля, выступая на панельной сессии Moscow Urban Forum 2018 "Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни".

"Мегаполис в 12 млн человек без транспорта просто не может выжить, — заявил Собянин. — С советского времени нам досталась колоссальная железнодорожная инфраструктура, которую долго пытались ликвидировать и во многих городах ликвидировали, создавая на её месте дорогие парки. Но можно делать и по-другому. У нас была замечательная кольцевая дорогая дорога, которая называлась МКЖД. После развала промышленности она превратилась в ржавое кольцо Москвы со старыми депрессивными промзонами. И с небольшим грузооборотом. Некоторые пытались доказать, что он будет нарастать".

Продолжая выступление, Собянин поблагодарил коллег из РЖД, которые согласились, что "надо идти другим путём".

"Мы создали инфраструктуру, которая связала огромное количество районов Москвы, — сказал Собянин. — Дала новые возможности транспортной доступности. Разгрузила кольцевую линию метро. И главные вокзалы Москвы".

При этом Собянин призвал не забывать, что за МКАД живут около 8 млн человек и 2,5 млн человек каждый день приезжают в Москву и уезжают обратно.

"Для такой агломерации одним метро не отделаешься, — сказал мэр. — Необходимо делать наземное метро, связки между ближайшими пригородами Москвы. Такой проект создан и в ближайшие годы будет реализован. Москва и Подмосковье получат ещё 446 км наземного метро"

ИА REGNUM