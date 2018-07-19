Специалист ЛуТЭКа награждена золотой медалью Всероссийского конкурса по охране труда

Ведущий специалист по охране труда Лучегорского топливно-энергетического комплекса (ЛуТЭК, филиал АО "Дальневосточная генерирующая компания") Оксана Денисова стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Мастерство и безопасность-2017" в номинации "Лучший специалист по охране труда организации с численностью работников более 500 человек". Она получила диплом и золотую медаль победителя конкурса.

Конкурс "Мастерство и безопасность" ежегодно проводится Ассоциацией "ЭТАЛОН" при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В 2017 году его участниками стали 432 руководителя и специалиста в области охраны труда.

Оксана Денисова работает в службе промышленной безопасности и охраны труда 12 лет. "Предупреждение и профилактика, а не реагирование на последствия – главный принцип организации работы по обеспечению безопасности труда и охраны здоровья работников ЛуТЭКа, структурным подразделением которого является самая крупная тепловая электростанция Дальнего Востока – Приморская ГРЭС. По итогам 2017 года ЛуТЭК занял первое место в смотре на лучшее противопожарное состояние и второе – в смотре-конкурсе по охране труда среди филиалов ДГК. В этом немалая заслуга ведущего специалиста по охране труда Оксаны Анатольевны Денисовой, которая и на Всероссийском конкурсе доказала свой профессионализм", - говорит начальник службы промышленной безопасности и охраны труда филиала "ЛуТЭК" Дмитрий Бобровский.

Оксана Денисова постоянно повышает свою квалификацию, получила сертификат внутреннего аудитора интегрированных систем менеджмента, оказывает методическую помощь руководителям подразделений, в качестве преподавателя обучает работников станции приемам первой доврачебной помощи на базе отдела обучения и развития персонала. Она дважды побеждала в конкурсе Пожарского муниципального района "Молодой профессионал".

