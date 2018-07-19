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Отраслевые новости: Энергетика

"Т Плюс" меняет изоляцию на тепловых сетях Саратова

Т Плюс меняет изоляцию на тепловых сетях Саратова

20 июля 2018, 09:23
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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Более 12 км тепловых сетей г. Саратова оснащены новой тепловой изоляций в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры города к предстоящему отопительному сезону. Работы ведутся в рамках программы ремонта и технического перевооружения теплотрасс.

В частности, изоляция обновлена на трубопроводах разного диаметра по ул. Крайней, ул. Химической, ул. Чернышевского, ул. Барнаульской, ул. Верхоянской, ул. Заречной, ул. Пономарева, ул. Томской, у поликлиники №6, ул. Нагорной, ул. Южной, д.63, ул. Орджоникидзе, ул. З. Космодемьянской, ул. Астраханской, Ломоносова и других. Всего по программе ремонта в этом году планируется восстановить на сетях более 20 км тепловой изоляции с использованием минеральной ваты и объемом финансирования 14,7 млн рублей.

По программе технического перевооружения тепловых сетей планируется обновить универсальной высокотемпературной СТУ-Ф-изоляцией 12,5 км основных магистральных трубопроводов больших диаметров с объемом финансирования 61,4 млн рублей.

В целом на замену изоляции на тепловых сетях г. Саратова в 2018 году будет направлено более 76 млн рублей.

Тепловая изоляция позволяет защитить трубопровод от агрессивного влияния факторов внешней среды (влажность, температура и пр.), снижает тепловые потери при транспортировке тепловой энергии для потребителей. В рамках реализации программы "Re: Конструкция" обновление тепловой изоляции на тепловых сетях является одним из важнейших направлений по подготовке теплосетевой инфраструктуры к новому отопительному сезону.

Компания: ПАО "Т Плюс"
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