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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак встретился с Министром нефти Ирана Бижаном Зангане

Александр Новак встретился с Министром нефти Ирана Бижаном Зангане

24 июля 2018, 10:07
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Зангане.

Стороны обсудили ход реализации Дорожной карты российско-иранского сотрудничества в энергетической сфере, возможность участия российских нефтегазовых компаний в ряде добычных проектов на территории Ирана, взаимодействие в части совместных инфраструктурных газовых проектов, а также сотрудничество в многосторонних форматах – по линии ОПЕК и ФСЭГ.

"Регулярные контакты на высшем уровне создают благоприятные условия для укрепления двустороннего сотрудничества как на межведомственном, так и на корпоративном уровне", - отметил Александр Новак.

Компания: Министерство энергетики РФ
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