Александр Новак встретился с Министром нефти Ирана Бижаном Зангане

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Министром нефти Исламской Республики Иран Бижаном Зангане.

Стороны обсудили ход реализации Дорожной карты российско-иранского сотрудничества в энергетической сфере, возможность участия российских нефтегазовых компаний в ряде добычных проектов на территории Ирана, взаимодействие в части совместных инфраструктурных газовых проектов, а также сотрудничество в многосторонних форматах – по линии ОПЕК и ФСЭГ.

"Регулярные контакты на высшем уровне создают благоприятные условия для укрепления двустороннего сотрудничества как на межведомственном, так и на корпоративном уровне", - отметил Александр Новак.