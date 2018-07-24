Авария на подстанции оставила часть Хабаровска без света

Трансформатор напряжения взорвался на подстанции в Хабаровском крае, часть Хабаровска осталась без света, сообщается в справке Минэнерго.

"В 08.50 на подстанции 220 кВ "Хехцир" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" – "МЭС Востока") взорвался трансформатор напряжения ТН-220-1", — говорится в сообщении.

Сообщается, что защита отключила все присоединения первой секции 220 кВ в условиях ремонта второй секции 220 кВ на подстанции 500 кВ "Хехцир-2" и вторая цепь ВЛ 220 кВ "Хехцир-2 – Хехцир" (Л-234). Диспетчер дал команду на ввод графиков временного отключения потребления в Хабаровске. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, без света остались административные здания Хабаровска, в том числе мэрия, жилые дома, отключены светофоры на ряде перекрестков.

Представитель филиала ПАО "ФСК ЕЭС" – "МЭС Востока" сообщил РИА Новости, что при инциденте пострадавших нет.

РИА Новости